Zoufalá Gottová o pokusu o sebevraždu: "Chtěla jsem se vším skončit..."

Dominika Gottová po smrti svého otce neprožívá lehké období. Nejprve si prošla velkým tlakem po jeho smrti, poté musela dlouhou dobu řešit partnerské problémy se svým finským manželem Timem Tolkkim. Vrátila se do Česka, kde pracovala, ale nedávno opět zmizela ve Finsku.

Tam si nyní podle svého vyjádření opět prošla těžkým obdobím. "Ráda bych reagovala na informace českých médií o mé situaci ve Finsku. Sáhla jsem si na psychické dno a chtěla se vším skončit, to je pravda. Díky pomoci manžela Tima se tak nestalo! Není ale pravda, že jsem si podřezala žíly, tyto informace kategoricky vylučuji. Jsem ve velice složité životní situaci, kterou se znovu snažím řešit,“ napsala Dominika v prohlášení.

Gottová podle svých slov nechtěla nikoho vylekat a napsala také, že se plánuje vrátit do Prahy, aby dostála svým závazkům a povinnostem. Zatím ale nemá jasno, kde bude s Tolkkim natrvalo žít. "Omlouvám se všem, která jsem vylekala a mají o mě starost. Prosím zároveň média o respektování mého soukromí a děkuji všem za podporu, které se mi dostává. Po roce, co jsem žila v Česku, jsem se rozhodla vrátit ke svému manželovi. Kde a jak budeme žít, momentálně řešíme. V Praze mám stále bydlení a pracovní závazky a jakmile to bude možné, vrátím se a rozhodnu se, co dál,“ uzavřela Dominika Gottová své prohlášení.