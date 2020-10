Zoufalá zpověď ze školky: Děti nenosí roušky, čekáme, kdy onemocníme

Základní, střední i vysoké školy jsou už několik týdnů zavřené, od pondělí by měly přestat fungovat i speciální školy. Možnost uzavření mateřských škol zatím podle všeho na stole není.

Personál školek by přitom kvůli nepříznivému vývoji epidemie přerušení provozu přivítal. "Situace učitelů mateřských škol je opravdu tristní. Zatímco se všechny stupně vzdělávání v Česku uzavírají pro ochranu dětí i zaměstnanců, mateřské školy fungují dál. Bez jakýchkoliv opatření, bez jakýchkoliv omezení pro rodiče, děti, zaměstnance," řekla TN.cz učitelka z jedné z mateřských škol.

Pedagogická komora přitom apelovala na ministra školství, aby školy nechal zavřít. Robert Plaga ale vyhověl pouze částečně a příští týden přestanou na výuku docházet žáci speciálních škol.

"Dostali jsme 10 kusů respirátorů bez návodu a s pochybným původem a tímto je situace mateřských škol vyřešena," tvrdí učitelka s tím, že věkový průměr jejích kolegyň je téměř 50 let.

"Jsou často z rizikových skupin. Děti nemusí mít roušky. Do školek často chodí děti rodičů, kteří jsou doma.Nemáme fakticky žádnou možnost děti poslat ze vzdělávání domů," pokračuje.

Ministr Robert Plaga měl v úterý rozeslat do všech mateřských škol dopis, ve kterém děkuje všem, kteří se na jejich provozu podílejí. Vylučuje v něm, že by ministerstvo na zaměstnance školek zapomnělo.

Podle učitelky je takový vzkaz k ničemu. Prý už jen čekají, kdy onemocní. "Co z toho, když část učitelů kvůli svému věku a rizikovým faktorům pravděpodobně bude na dlouhodobých neschopnostech či v márnicích. Čím jsme si zasloužili, že jsme jediní, na koho se ohledy neberou? Skutečně jsme studovali padagogiku proto, abychom nyní dělali hlídací službu a čekali, kdy onemocníme? O vzdělávání totiž v tuto chvíli evidentně vůbec nikomu nejde," uzavřela.

Ne všichni rodiče ale mají možnost pracovat z domova a fungování školek je pro ně přínosem. Pokud by se mateřské školy nakonec uzavřely, znamenalo by to navíc další zatížení už tak napjatého státního rozpočtu kvůli čerpání ošetřovného.

Nedávno se na povrch dostala data Ústavu zdravotnických informací a statistik (ÚZIS), která získal portál echo24.cz a jež ukazují, na kterých místech se koronavirus v Česku nejvíc šíří. Ačkoliv řada mateřských škol končí kvůli nákaze v karanténě, v tabulce samostatně nefigurují.

Nakažení zaměstnanci školek ale mohou být zahrnuti v pracovištích, kde se podle ÚZIS koronavirus šíří nejvíc. Od 1. do 10. října ústav eviduje přes 35 tisíc lidí, kteří se infikovali v zaměstnání.

I kdyby se Plaga rozhodl Pedagogické komoře vyhovět a školky zavřít, rozhodnout o tom nemůže sám. "O uzavření jednotlivých druhů škol a školských zařízení nerozhoduje ministerstvo školství, ale svými opatřeními buď ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi, případně vláda," vysvětlila TN.cz mluvčí resortu Aneta Lednová.

Situací v mateřských školách a jejich případným uzavřením by se měla v pátek zabývat vláda. Ta totiž ve stejný den ještě musí posvětit Plagův záměr o zavření speciálních škol.

Děti půjdou do škol až se zlepší čísla, říká ministr Plaga: