Zoufalá zpověď vesničanky. Pražáci na chalupách nedodržují opatření

Mnoho lidí vyrazilo o víkendu na chaty, mají přitom dodržovat vládní opatření. Podle místních to ale řada z nich nedodržuje. Mnozí podle čtenářky TN.cz z jižních Čech nenosí roušky, nedodržují omezené vycházení či shlukování a navíc mají zahlcovat pošty, protože si s sebou berou i práci.

Někteří lidé využili hezkého počasí a vyrazili na chalupy i přes opatření, která přijala vláda. Ministr vnitra Jan Hamáček dříve několikrát apelovat, že v případě nutnosti výjezdu by se lidé měli držet pouze na chalupě.

To se ale podle ženy, která žije v jižních Čechách v oblasti Lipna nad Vltavou, neděje. Dle jejích slov porušují nařízení hlavně Pražáci. "Najíždějí do svých chat a chalup, nic nerespektují, nenosí roušky, nedodržují vycházení pouze ve dvojicích (nejde o rodiny), skupují vše, co se dá, a zavalují i naše malé pošty, které jsou jimi zahlcené - vyřizují si tu ověřování podpisů, listin, certifikáty,bankovní záležitosti a mnohé další," popisuje.

Žena se obává toho, že s lidmi, kteří jezdí na své chalupy, se zvýší riziko nákazy koronavirem. Podle ní se lidé bojí toho, že zůstanou v karanténě, i když to podle vlády nehrozí. "Cožpak nemůžou vydržet ještě pár týdnů, tak jako my všichni tady v našem kraji a zůstat doma?" ptá se.

Má se jednat například o oblasti v jižních Čechách, například má jít o Lipno nad Vltavou, Horní Planou, Frymburk, Vyšší Brod a mnoho dalších.

"Žijeme tu v klidu a dodržujeme vše tak, abychom co nejvíc ochránili sebe i ostatní a najednou se tady pohybuje tolik cizích lidí bez respektu k okolí," dokončila na závěr.