Zoufalého Karla trápí pupeční kýla. Nemocnice ho však nesmí operovat

Karel Popper minulý rok na jaře podstoupil na chirurgii ve Vysokém Mýtě operaci pupeční kýly, která ale nebyla úspěšná. Muž byl tedy objednán na další operaci, která měla proběhnout hned na podzim.

Následně však operaci do cesty vstoupilo nařízení ministerstva zdravotnictví. Nemocnice totiž v současné době nesmějí provádět neakutní operace. Pacienti, kteří nejsou svou nemocí ohroženi na životě, tak musejí nyní čekat na to, až budou operace opět možné. A to i přes to, že se jedná o nemoc život omezující.

"Je to hrozné. Chodím s tou kýlou do práce, kde zvedám těžké věci. Chtěl jsem jít na operaci, ale žádná nemocnice mě nechce přijmout, jelikož nejsem akutní případ. Teprve až budu akutní, tak mě přijmou," svěřil se Karel pro TN.cz

Karel však není jediným člověkem, který musí na důležitou operaci, čekat. "V práci mám kolegu, který má problém s kolenem. Další kolegyně zase se žlučníkem. Musí brát prášky proti bolesti. Všichni čekáme na to, až nemocnice budou moci opět operovat," řekl zoufalý muž.

S podobnou zkušeností se svěřila i paní Marcela na facebooku. "Mojí mamce našli gynekologický problém. V Brně jí oznámili, že je už za minutu dvanáct, ale díky koronaviru jí operaci z listopadu odložili na konec ledna. A kdo ví, jestli ji vezmou. Sotva chodí, jaké má problémy, ale teď se to prostě neřeší!" rozčílila se na facebooku Marcela.

Podle Karla s ním v současné době komunikuje pouze nemocnice v Litomyšli, kde mu byla operace přislíbena, až to bude možné. Zároveň však zmínil, že už je čtyřicátým člověkem na pořadníků.

Důvodem zákazu neakutních operací je současná pandemie koronaviru. Poskytovatelé akutní lůžkové péče nesmí nabírat nové pacienty a zabraná lůžka musí průběžně uvolňovat. Pacienty posílají do domácího ošetřování nebo je předávají poskytovatelům následné či dlouhodobé péče. Ti ale musejí lůžka průběžně uvolňovat také – aby byl dostatek místa pro případné pacienty s covidem.

Mezi neakutní zákroky se počítá například výměna kyčelních kloubů a podobné druhy zákroků. Počkat musí také operace karpálních tunelů, plastické operace či operace nezhoubných cyst a nádorů, žlučníku, kýly či křečových žil.

Blatný navrhl, aby pojišťovny neproplácely některé zákroky, lékaři nesouhlasí. Podívejte se na reportáž televize Nova: