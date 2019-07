Zoufalá dívka žádá o pomoc: Racek jí odnesl čivavu ze zahrady

Becca Hillová pochází z Anglie a je majitelkou malé čivavy. Psíka jménem Gizmo jí ale v neděli odpoledne odesl racek. S hledáním jí pomáhá i její přítel. Zoufalý pár případ šíří do světa pomocí sociálních sítí, ale zatím to vypadá, že se po čivavě slehla zem.

Pár žijící ve městě Devon v Anglii žádá veřejnost o pomoc. V neděli odpoledne jim čivavu jménem Gizmo náhle unesl racek.



"Můj partner zrovna věšel prádlo, když racek přiletěl na zahradu a chytl psa do drápů. Odletěl s ním tak daleko, že jsme je ztratili z dohledu. Nemám ponětí, zda racek Gizma upustil a kde je teď," uvedla pro portál devonlive.com Hillová.







Ta veřejnost informuje pomocí sociálních sítí, kde žádá o pomoc. "Prosím, prosím, neviděl jste někdo někde čivavu? Je moje. Racek mi ji odnesl ze zahrady," napsala na zeď. Hillová je sama majitelkou celkem tří čivav a přiznává, že o unášení psů ptáky slyšela. Nikdy však nečekala, že se jí to stane. Stejně v šoku je i její šestiletá dcera.



Po zveřejnění příběhu Becce začali pomáhat lidé z okolí. "Mnoho zahrad, střech, garáží i korun stromů bylo zkontrolováno," píší jí.







K případu se vyjádřil i mluvčí ze společnosti na ochranu ptáků Pete Mayhew. "Pro majitele psa to musí být strašné. Naštěstí se to stává velmi zřídka. Rozhodně se nejedná o typické chování racků," uvedl dle deníku The Guardian Mayhew. Přesto, že je informováno široké okolí, malý psík stále není nalezený.