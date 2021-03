Zpátky mezi lidi! Se špatnou náladou pomáhá improvizace online

Pokud vám chybí lidský kontakt, možnost se seznamovat nebo jen zažít v této nelehké době trochu zábavy, můžete se zapojit do projektu Zpátky mezi lidi. Jde o volnočasovou aktivitu v online prostředí, o které si možná myslíte, že se na této platformě dělat nedá. Je to improvizace.

Lektoři Školy improvizace přemýšleli, jak by mohli přispět ke zlepšení situace a psychiky lidí v této době, a přišli s poměrně jednoduchým, ale zajímavým řešením. Vypsali improvizační kurzy online, jejichž cílem není pouze zábava, ale také potkávání se s lidmi.

Všechno se to děje z pohodlí vašich domovů, takže o epidemická opatření se nemusíte starat. "Online prostředí je samozřejmě jiné, je tam určitá bariéra, než když je to naživo. Ale v této době, kdy člověk nemůže jít téměř nikam, to je osvobozující řešení," říká jedna z účastnic online improvizace Hana Gruntová Kolingerová.

"Chceme podpořit dobrou náladu v Česku. Cítíme, jak je to všechno dlouhé a jak se lidé uzavírají. Často nemají, s kým komunikovat," popisuje Vanda Gabrielová, lektorka Školy improvizace. "Chtěli jsme proto vytvořit prostor, kde se lidé můžou potkat, tvořit něco společného, smát se a něco spolu sdílet," dodává.

Běžně by takový dvouhodinový kurz improvizace byl poměrně drahý. Ale vzhledem k situaci a k tomu, že se vše odehrává v online prostředí, je cena nižší. "Většina osobnostních kurzů je dost drahá, proto jsme snížili cenu těchto jednorázových. Chtěli jsme, aby to bylo dostupné pro širší veřejnost," doplňuje Gabrielová.

Účastníci si tyto kurzy vesměs pochvalují. "Můžu poznat nové lidi a je tam přátelské prostředí. Program navíc umožňuje popovídat si o svých aktuálních problémech formou improvizační hry," popisuje Gruntová Kolingerová. Nejde tak jen o zábavu, ale lidé se formou hry učí, jak v životě reagovat na náhlé podněty.

Zpátky mezi lidi má několik různých programů. Jeden z nich se zaměřuje přímo na emoce. Účastníci se tak můžou pomocí různých improvizačních technik vypořádávat se svými pocity v době pandemie. "Jedná se o aplikovanou improvizaci, která má přesah do běžného života. Pomocí těchto technik se lidé můžou naučit podívat se do svého nitra na to, co prožívají a jak to můžou změnit,“ vysvětluje Gabrielová.

V této době se lidé často cítí osamocení. Právě podle Gruntové Kolingerové je důležité, že na tomto workshopu lidé mají možnost vidět, jak pandemii prožívají ostatní. Může to potvrdit i autorka tohoto článku, jelikož se jednoho z kurzů zúčastnila, aby si tyto výpovědi ověřila. Kromě zábavy a možnosti potkat nové lidi jí to dalo i pocit, že na to nikdo z nás není sám.