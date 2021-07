Zpět do kondice: Program v Brně pomáhá pacientům po covidu

Lékaři v Brně připravili speciální rehabilitační program pro pacienty, kteří v minulosti prodělali onemocnění covid-19 a mají kvůli tomu další zdravotní problémy. Cílem je dostat oslabené lidi, kteří se například zadýchávají, opět do dobré kondice.

Speciální cvičení pro bývalé covidové pacienty, kteří měli těžký průběh nemoci, nabízí pacientům na klinice tělovýchovného lékařství a rehabilitace v brněnské Fakultní nemocnici u svaté Anny.

"My jsme to s kolegy dávali dohromady včetně dotazníků, které sestavovali, a včetně cvičební jednotky, řekněme měsíc," uvedla Michaela Sosíková, primářka Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace fakultní nemocnice.

Cílem je pomoci pacientům vrátit se do kondice, aby mohli normálně fungovat bez zadýchávání a dalších problémů. "Vycházeli jsme z toho, co pacienty primárně trápí, což je ta dušnost," doplnila Sosíková. Rehabilitační program trvá celou hodinu. Během této hodiny se pacientům věnují fyzioterapeuti, kteří dohlížejí na to, aby správně cvičili.

"Samotná terapie se skládá ze zahřívací fáze s následným protažením, potom přecházíme k hlavní fázi, která trvá nejdelší část terapie," popsal fyzioterapeut Libor Dobšák. Potom následuje na závěr už jen relaxace a uvolňovací cvičení.

Kurzy už má za sebou paní Markéta, která s covidem ležela v nemocnici týden. "Vlastně jsem potom měla dýchací potíže, zadýchávala jsem se do schodů na procházce a omezovalo mě to v běžném životě," svěřila se pacientka Markéta Geirerová.

Po absolvování měsíční rehabilitace má zpět svoji původní fyzičku. "Teď jsem vlastně už bez omezení v těch běžných činnostech i při sportu," dodala Geirerová. V Brně tyto kurzy, které jsou zdarma, absolvovalo už skoro 30 pacientů různých věkových skupin. Nejstaršímu bylo přes sedmdesát let. Lékaři věří, že další budou přibývat.