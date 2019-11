Zpěvačka v Praze promluvila o roky zmizelé dceři: "Třeba ji poznáte!"

V úterý v Praze poprvé vystoupilo legendární duo Al Bano a Romina Power. Bývalí manželé patřili v 80. letech mezi nejslavnější pěvecké páry a do dnešního dne mají statisíce fanoušků po celém světě. Jejich dříve šťastné manželství ale poznamenala tragédie, o které Romina v pražské Tipsport Aréně promluvila. Letos tomu bylo 25 let, co jim zmizela nejstarší dcera.