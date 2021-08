Zpěvačka Zagorová ruší své koncerty. Trápí ji postcovidový syndrom

Hana Zagorová se ještě minulý týden pilně připravovala s doprovodnou kapelou BOOM!BAND na následující koncerty. "My jsme nehráli rok, takže jsme byli plní očekávání. Jen ten telefonát, který následoval, nás všechny jaksi zmrazil a posadil na zem,“ sdělil kapelník Jiří Dvořák.



Vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu kvůli prodělanému covidu-19 musela zpěvačka na doporučení lékařů zrušit veškeré koncerty až do konce října. Přímo v den svých narozenin, tedy 6. září, měla Zagorová společně se svými fanoušky oslavit 75. narozeniny v Lucerně. Bohužel i tento koncert se musel zrušit.



"V Lucerně měla Hanka spoustu překvapení. Hlavně to byli hosté, kteří měli zpívat takovou směs písní. Například Vítězslav Hádl, Zmožek, Jirka Březík a Karel Vágner měli odzpívat své hity,“ povzdechl si Dvořák.



"My všichni jsme se na to moc těšili. Všechno to padlo. Všichni fandové jí držme palce,“ řekl hudební producent Karel Vágner. "Je mi to velmi líto, protože se dovedu vžít do její situace. Hlavně jí určitě přeju, aby byla zdravá,“ přidala se zpěvačka Helena Vondráčková.



"Děkuju, děkuju, děkuju! Ani nevíte, jak mě potěšily ty stovky vašich vzkazů. Strašně jste mi pomohli! Mám vás hrozně ráda a těším se, až se zase uvidíme,“ nechala se slyšet Zagorová.