Zpívající lípa či tisíciletý dub. Pomozte přírodě hlasováním v anketě

Do finále jubilejního ročníku ankety Strom roku se letos probojovala dvanáctka stromů ze sedmi krajů. Ve 20. klání se o přízeň hlasujících snaží i Zpívající lípa nebo třeba tisíciletý dub. Vítěz získá odborné ošetření a postoupí do celoevropského kola.

Hlasování v anketě Strom roku je v plném proudu. Dvanáct stromů bojuje o arboristické ošetření a postup do evropského kola ankety. Národní kolo soutěže končí přibližně za měsíc a už v tuto chvíli má tři favority.

Hlasování začalo prvním letním dnem 21. června a skončí 12. září. V posledním týdnu bude skóre tradičně tajné. Vítěze vyhlásí organizátoři na den podzimní rovnodennosti 22. září v Brně.

Celostátní anketu pořádá Nadace Partnerství od roku 2002. "Od té doby se do hlasování zapojilo více než 729 tisíc lidí a získali jsme téměř 2,8 milionu korun. Tento výtěžek putoval na výsadbu a ochranu stromů. Děkujeme všem, kteří i letos díky anketě podpoří sázení stromů," shrnuje koordinátorka Stromu roku Silvie Zeinerová Sanža.

Podívejte se na všechny finalisty:

Momentálně dominují tři stromy. Nejvíc hlasů má smrk ztepilý na ulici Ramešova, který stojí v přírodní otevřené zahradě v Brně. V tomto ročníku je vůbec nejmladším účastníkem klání o titul. Na svůj věk (55 let) se vyznačuje úctyhodnou velikostí. Podle odborníků má výjimečnou genetickou výbavu, jež mu pomáhá v boji s emisemi, na které jsou smrky většinou velmi choulostivé.

V závěsu za ním se drží zase jedna z nejstarších účastnic letošní ankety, a to Zpívající lípa, která má už 700 let. Je to jeden z nejmohutnějších stromů v Česku. Své přízvisko "zpívající" získala na základě pověsti, která vypráví, že se na konci 17. století v její dutině ukryl hospodář. Měl tam přepisovat zakázané knihy a písně a u toho si prozpěvovat. Znělo to prý jako kdyby zpíval sám strom. Pod lípou sedával také Alois Jirásek.

Soutěží i Svatováclavský dub, kterému se přezdívá tisíciletý. Podle pověstí jej totiž vysadila svatá Ludmila roku 903, když se narodil její prvorozený syn Václav. Navíc tento strom měly zalévat chůvy Václava vodou, ve které ho koupaly.

Další zajímavé příběhy stromů naleznete na webu Strom roku, kde můžete i hlasovat. Podpořit favorita je možné dvěma způsoby, a to prostřednictvím DMS nebo online na této stránce. Hlasování je sice zpoplatněné, ale částkou podpoříte výsadbu stromů a péči o ně.

V minulém roce zvítězila Jabloň u Lidmanů, jež se stala symbolem sousedského života v Machově. "Mám radost, že je mezi dvanáctkou finalistů opět ovocný strom. Ráda bych všem vzkázala, ať si to především užijí, jdou do toho po hlavě a zapojí do aktivit všechny okolo, neboť to nese ovoce," svěřila se Mirka Soldánová z MAS Stolové Hory, ambasadorka loňské vítězné jabloně.

