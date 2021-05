Zpověď Dády Patrasové o vztahu s manželem: Je doma každý den!

Za svůj život si stihla Dáda Patrasová zahrát nespočet nejrůznějších rolí, kde si ji diváci pamatují především jako mimořádně krásnou ženu a svými programy pro děti už dlouhá léta těší ty nejmenší. V soukromí se jí však v posledních letech příliš nedaří. Přemýšlela při příležitosti polokulatých pětašedesátin nad svým životem?

"Nebilancuju a prostě žiju. Život běží a žádná bilance není. Já si myslím, že to nemá ani cenu," říká Patrasová. Narozeniny oslavila s dětmi v rodinném kruhu. Na oslavě nesměl chybět její manžel, saxofonista Felix Slováček. Ten se veřejně hlásí ke vztahu se svou milenkou - 38letou výtvarnicí Lucií Gelemovou.

Felixův sedm let trvající mimomanželský vztah Dáda zřejmě stále ještě nepřijala. "On je tady pořád, denně. Prostě užívá svého privilegia. A jestli něco je mimo, tak je…" říká Dáda. V médiích ještě nedávno tvrdila, že manžel od Lucie Gelemové odešel a jejich manželství prý stále klape. Co je na tom pravdy, ví jen oni sami...

Ale zatímco štáb pořadu Život ve hvězdách s Dádou dělal rozhovor v jejich pražské vile, Felix zrovna přišel domů. Takže na slovech Dády asi něco pravdy bude. "Chová se tu naprosto suverénně, normálně a jestli někde něco je, tak to je jeho problém," zakončuje zpěvačka.

Patrasová za poslední roky nestrádala a také si za Slováčka našla částečnou náhradu, italského hřebce Vita. Ten ji před koronavirovou pandemií navštěvoval v Praze. "My si denně voláme, jsme ve styku. Koronavirus je zhouba všech lidí kolem nás. Takže se snažíme s tím žít," říká Dáda.

Herečka je známá i svou aktivitou na Instagramu. Některé fanoušky baví a jiné zase děsí bláznivými kolážemi. Zůstávalo ale záhadou, jak žena starší generace tato díla zvládá. "Se sociálními sítěmi mi pomáhá můj přítel Vito," vysvětlila Patrasová. "Posíláme si různé fotky a on z toho pak prostě čaruje," směje se Dáda.

Právě podpora fanoušků Dádu drží nad vodou v tomto nejen pro umělce náročném období. "Já se strašně těším, až to všechno skončí. Až budeme mít přímý kontakt. Těším se na zpívání a tancování s dětmi," naznačila Patrasová. Na závěr divákům TV Nova i poslala vzkaz. "Držte se, žijte svůj život, jak nejlépe umíte, abyste se za nic v životě nemuseli stydět," vzkazuje.

Jedna z věcí, za které se možná Dáda stydí, je dopravní nehoda, kterou před dvěma lety způsobila pod vlivem alkoholu. Cestou na své představení tehdy nadýchala 2,5 promile a přišla o řidičský průkaz. Ten už má ale zpátky.

Na celý pořad Život ve hvězdách se můžete podívat na portálu VOYO nebo už v pátek na Nova Plus.