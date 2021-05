Zpověď herečky Jany Švandové: Může být ze sexbomby babička?

Janu Švandovou, která hraje především v divadle, znají diváci také ze seriálů Pojišťovna štěstí nebo Ulice. Zahrála si ale například i ve filmu 2Bobule nebo Drahé tety a já. "V této složité době se snažím mít pevné nervy a být optimistická, jinak by to člověk mého typu těžko zvládal. Od října nehraji a divadlo je náplní mého života," popsala Švandová. Vždy aktivní herečka dlouho nelenila a našla si netradiční zálibu.

"Začala jsem hrát na bubínky," řekla s úsměvem. Přestože by se mohlo zdát, že se v bubnování našla, herectví pro ni zůstává číslem jedna. "Momentálně mi pochopitelně chybí nejen kontakt s diváky, ale také kolegové a veškerá legrace, která je kolem divadla a mezi herci. To je prostě takový ten divadelní život," vzpomínala.

A se stále se zlepšující koronavirovou situací se již brzy dočká. Přestože má Jana Švandová za svůj život za sebou nespočet rolí, stále po jedné touží. "Kdo se bojí Virginie Woolfové, to je taková moje vysněná role, kterou bych si ráda ještě zahrála. No a když si ji nezahraji, tak věřím, že mě další pěkné role určitě ještě potkají," dodala herečka.

Všechny role světa jí ale nevynahradí tu, které si cení nejvíce. Je dvojnásobnou babičkou. "Já bych řekla, že jsem moderní babička. Vnoučata jsou napůl anglická a napůl česká. Takže se snažím do nich dostat českou kulturu, hlavně klasické pohádky," nastiňuje svůj rodinný život.

Věkem se 73letá Švandová sice už mezi babičky řadí, kvůli mladistvé vizáži má ale občas problémy při obsazování. "Oni říkají, že na babičku vypadám moc dobře a na mladou zase moc staře. Na podzim jsem točila seriál a režisér mi řekl: No prosím, jak se dá udělat ze sexbomby docela dobrá babička," doplnila Švandová se smíchem.

Ráda si ale tu a tam dopřeje malé úpravy. "No tak pochopitelně, že ve svém věku nějaký ten zákrok mám za sebou. Ale je to udělané tak, že to není vidět. Působí to tak, že vypadám dobře, alespoň já si to myslím," svěřila se herečka. Všeho si ale dopřává s mírou. "Myslím, že by si to každá žena měla dopřát. Protože v určitém věku je potřeba tomu obličeji pomoct. U nás je to nastavené jako něco špatného, přitom ve světě je to naprosto normální," popsala.

Na vzhledu si prý zakládá především kvůli sobě samotné. Ale ocení to i její manžel, podnikatel Pavel Satorie. Jsou spolu už 23 let a zvládli spolu i lockdown. "Žádné velké krize jsme neměli. Proto jsem si pořídila ten bubínek, abych si mohla relaxovat a odpočívat," uzavřela rozhovor herečka.

