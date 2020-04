Zpověď lékařky v USA: Máme roušku na den, místo potlesku se tu vyje

Spojené státy americké mají již třičtvrtě milionu nakažených, v souvislosti s novým koronavirem zde zemřelo přes čtyřicet tisíc lidí. Lidé umírají v čekárnách nemocnic, přibývající těla skladují v mrazících boxech nákladních vozů přímo na ulici nebo je pohřbívají do masových hrobů. Situace tu rozhodně není pod kontrolou.

Každodenní život v tomto náročném období popsala webu tvnoviny.sk lékařka Sandra Plybon, původem Slovenka, která žije již několik let ve Spojených státech amerických. Rodačka z Banské Bystrice vystudovala medicínu v Praze na Karlově univerzitě, na programu Work and Travel poznala svého budoucího manžela, Američana, a společně se rozhodli žít právě v USA, kde se nyní věnuje své lékařské praxi jako tzv. family doctor, pracuje ale také ve velké nemocnici University of Colorado Health.

Liší se nějak zásadně očekávání, které američtí pacienti mají od lékařů, od toho na Slovensku nebo v Čechách?

Pacienti zde mají od lékařů často vysoké očekávání, protože si alespoň zčásti za zdravotní služby platí. Pokud nejsou spokojeni, dají vám to najevo, stěžují si nebo se vysloví přes internetové hodnocení. Řekla bych také, že slovenští pacienti jsou více zvyklí na autoritativní přístup lékaře, tady je to spíš o týmové práci lékaře a pacienta.

Americké zdravotnictví je pro mnoho lidí velmi drahé, až finančně nedostupné. Je také o to kvalitnější?

Zdravotnictví v USA, co se týče vybavení a služeb, je na vysoké úrovni. Pokud jde o odbornost zdravotníků, věřím, že je máme stejně výborné i na Slovensku. Pokud přijde pacient na pohotovost, nedívá se na to, zda má nebo nemá pojištění, o každého je postaráno stejně. Problém je spíše v tom, že lidé, kteří nemají pojištění, oddalují návštěvy lékaře z finančních důvodů do chvíle, dokud nejsou skutečně kriticky nemocní. V mém předchozím zaměstnání jsem dělala s lidmi, kteří často neměli pojištění, v praxi jsem zažila i případy, kdy pacienti přišli až s konečným stádiem rakoviny.

Jaký je například účet za běžnou chřipku?

Pokud má pacient mírný průběh onemocnění, účet se může pohybovat kolem 100 až 300 dolarů (2500 Kč až 7500 Kč). Pokud skončí v nemocnici, tak to může být i 20 tisíc dolarů (půl milionu korun).

Hradí se například testování na koronavirus?

I když jsou nastavena striktní kritéria pro testování, test je hrazen státem. Dokonce, pokud je někdo bez pojištění hospitalizován kvůli koronavirus, federální vláda to proplatí. Dosud testovali jen zdravotníky a těžce nemocných, ale před pár dny se zavedla nová kritéria. Podle nich můžeme testovat všechny pacientů s příznaky. A na toto jsme my zdravotníci čekali.

Česko nebo Slovensko se přes relativně malý počet pozitivně testovaných rychle rozhodlo pro přísná omezení a opatření, USA bylo v tomto pozvolnější. Proč myslíte, že to tak bylo?

Vláda zřejmě nepřikládala tomuto problému takovou důležitost, jakou měla. Ani zdaleka jsme nebyli připraveni na to, že by se mohlo jednat o pandemii.

Nakonec i v USA přikročili k razantním omezením, jako je uzavření škol. Restrikce se mají začít uvolňovat již v průběhu dubna. Podívejte se na reportáž:

Jak jsou chráněni lékaři a zdravotníci? Mají dost ochranných pomůcek?

Lidé s příznaky Covid-19 nesmí svévolně přijít do ambulance. Většinou je vyšetřujeme prostřednictvím tzv. virtuální návštěvy, jako kdybyste mluvili s někým přes Skype. Jinak se mimořádně šetří se a recykluje se. Máme přiděleno jedno roušku na den, kterou na konci služby posíláme na dezinfekci.

Evropské země téměř okamžitě zasáhla velká vlna solidarity, je vidět v Itálii, na Slovensku i v Čechách. Lidé svépomocí šijí roušky, tleskají večer zdravotníkům z balkonů. Jsou i Američané takto naladěni?

Samozřejmě i v USA panuje veliká sounáležitost. Například máme se sousedy skupinový email a posíláme si zprávy o tom, kdo se jak má, kdo šije roušky, kdo potřebuje pomoci s nákupem a podobně. Také se u nás minulý týden začalo každý večer ve 20:00 výt na měsíc jako podpora nejen pro zdravotníky a všechny, kteří se starají o pacienty, ale také jako poděkování všem, kdo pomáhají, například prodavačům. Je to docela úsměvné, když celá čtvrt vyje.

Hi.

We howl.

Even if we are the only ones in our rural county.

Thank you first responders, hospital folks. #DoingMyPartCO #Howling @CBSDenver pic.twitter.com/qhImDjg6dO