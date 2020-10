Zpověď o Covidu. Nemohl jsem ani ležet, říká tanečník Ricardo

Brazilec Ricardo je abnormálně energický člověk. Před pár lety dokázal v rytmu brazilského tance rozhýbat celý Nový Bor. Nemoc mu ale obrátila život na ruby. V pátek to budou tři týdny, co Ricarda propustili z nemocnice.

Muž má stále někdy problém popadnout dech. Problém mu dělá třeba chůze do schodů nebo do kopce. "Tak, stačí takový malý kopeček a musím popadnout dech,“ uvedl Ricardo.

Nemoc Covid-19 se u každého projevuje jinak. Ricarda několik dní trápila, jak on sám popisuje, bolest na kůži. K tomu měl střevní infekci. "Dva dny jsem prakticky nejedl, skoro nešlo nic polykat. Měl jsem napadené dvě třetiny jedné z plic,“ popsal nemoc muž.

Ricardo měl také vysoké hodnoty CRP testu, který odhaluje množství infekce v těle.

Ricardo si každý rok sám zpracovává dřevo na zátop. Letos poprvé si ho ale bude muset koupit. Práci se dřevem mu totiž jeho zdravotní stav zatím nedovolí. Lékaři tvrdí, že úplné zotavení může trvat až jeden rok.

"Něco to bude stát navíc, ale to prostě nedám, to bych si teď vyloženě ublížil. Rozhodně to není chřipečka. Ta nemoc se u každého chová jinak. Já jsem poměrně zdravý člověk, nikdy jsem nebyl hospitalizovaný,“ zakončil Ricardo.