Zpověď o Covidu. Probudil jsem se až za tři týdny, říká nakažený Pavel

Třiapadesátiletý Pavel onemocněl Covidem-19 během první vlny. Jak on sám říká, nemoc měla opravdu rychlý spád. "Po třech dnech mě převezli do Pardubic do nemocnice. Tam mi asi čtyři dny na to řekli, že už se mnou nemůžou nic dělat. Uspali mě. Já se probudil až za tři a půl týdne v nemocnici v Praze,“ vysvětlil Pavel Šafář.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí lékaři bojovali o jeho život. Museli ho dokonce připojit na přístroj ECMO, který obstarává mimotělní oběh. "Nejhorší to bylo pro rodinu. Hlavně kvůli informacím, které dostávali. Je to špatný a nelepší se. Vypověděl zase nějaký další orgán,“ pokračoval nemocný muž.

Kvůli skvělé péči lékařů se Pavla podařilo zachránit. Po čtyřech měsících od propuštění z nemocnice stále chodí na pravidelné kontroly do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pavlovy plíce mají teď kapacitu jen 50 procent. Jsou totiž z 25 procent poškozené. Navíc mu ochrnula pravá bránice.

"Z nemocnice mě propustili, protože už jsem byl negativní. Řekli, že je všechno v pořádku, že jsem schopen normálního života. Když mě ale převáželi do rehabilitační nemocnice na Pleši, tak jsem nebyl schopný nastoupit do sanitky,“ popsal Pavel.

Pavel od propuštění z nemocnice dělá pokroky. Zvládne ujít čtyři až pět kilometrů. Má také vzkaz pro všechny, kteří existenci Covidu-19 popírají. "Já vím, že to je těžké. Oni si myslí, že jim někdo upírá nějakou svobodu. Měli by jít na ten jeden den do nemocnice, aby viděli ty lidi, v jakým jsou stavu. Prostě 12 hodin kolem vás chodí a vlastně nevědí hodiny, kdy ten pacient odpadne a bude konec,“ vzkázal Pavel popíračům.

