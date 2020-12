Zpověď párů ze Svateb po Vánocích: Zůstali všichni spolu?

Pořad skončil před dvěma týdny. Tři páry ze čtyř si ve finále řekly, že to spolu zkusí. Jak jsou na tom teď zjistíte ve videích zde. Podle očekávání spolu zůstal divácky nejoblíbenější pár. "Jsme spolu, ale zatím spolu nebydlíme," říká Pavel. "Vidíme se tak dvakrát nebo třikrát v týdnu," dodává. "Jsem šťastná a strašně si to užívám," popisuje Štěpánka jejich vztah.

Nevěsta si původně nebyla jistá, jestli je Pavel ten pravý chlap pro život. Dokud spolu v rámci pořadu Svatba na první pohled nenavštívili dětský domov. "Vždycky jsem Páju viděla jako šoumena, ale pak jsem ho uviděla s těma dětma a poznala, že umí být i citlivý," vysvětlila Štěpánka. "Do nového roku si přeji, abychom ten náš vztah budovali dál," říká Pavel.

U Petry a Reného je to stále jako na horské dráze. "Je to mezi námi otevřené a rádi se vídáme," říká René. "Peťa je moje zlatíčko a mám ji moc rád. Mrzelo by mě, kdyby se naše cesty rozdělily," dodává. I když podle Petry to spíš vypadá, že už spolu nejsou.

"Nebudu lhát. Momentálně je to na bázi přátelství a máme hezký vztah, jsme si navzájem oporou," tvrdí Petra. Ale René má jasný plán. "Když za deset let nebude ani jeden z nás nikoho mít, tak se v roce 2030 vezmeme oficiálně," tvrdí.

Natálka a František, kterým od začátku diváci moc nadějí nedávali, už spolu také nejsou. "Nevyšlo nám to," jednoduše sdělil František. "Jsme přátelé," dodává. "Dali jsme vztahu šanci, akorát jsme zjistili, že do budoucna potřebuje každý něco jiného," vysvětluje Natálka.

Ale smutní z toho očividně moc nejsou. "Co se týče mě a mého milostného života, tak já jsem někoho potkala. Takže už někoho mám," červená se Natálka. Pak už jen společně vzkazují divákům přání do nového roku. "Přejeme vám zdraví, lásku, smysl pro humor v dnešní době a neberte ten život až tak vážně," přejí společně.

Jediný pár, který si ve velkém rozhodnutí řekl ne, udržuje přátelský vztah. "Po odvysílání jsme v kontaktu. Já chystám pro Ráďu překvapení, ale covid mi ho zkazil," říká Simona. "U mě v životě se nikdo nový neobjevil, kromě asi milionu nápadníků na sociálních sítích," směje se Simča.

Ale u Radka to vypadá na nový objev. "Nejsem si jistý, jestli o tom chci mluvit," vykrucuje se Radek. Simona asi už ví své: "Tady se něco rýsuje." Jinak i Radek se shoduje se Simonou, že mu na sociálních sítích píše dost lidí. "Píšou mi dokonce i kluci," říká Radek pobaveně.