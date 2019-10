Zoufalý otec se bojí o dceru v péči matky: Žena není v pořádku, uznala policie!

Českem stále rezonuje tragická nehoda na Liberecku, při které zemřela matka spolu se dvěma holčičkami. Podle některých členů rodiny žena způsobila nehodu úmyslně kvůli sporům o děti. V reakci na případ se na TV Nova obrátil divák, který má strach, že se jeho dcerce stane něco podobného. Ačkoliv totiž policie matku považuje za nebezpečnou, sociálka podle slov otce přesto usiluje o svěření dítěte do její péče.

Od tragické nehody na Liberecku, kde po nárazu auta do popelářského vozu zemřela žena a její dvě dcerky, uplynuly čtyři dny. Příčina i případný motiv jsou zatím stále předmětem spekulací, podle výpovědi další dcery zemřelé ženy se však jednalo o úmyslný čin.

Za celou událost podle ní může dlouhodobý spor o děti. Velký podíl na tragédii má sociálka, která se přikláněla na stranu matky, přestože soud rozhodl ve prospěch otčíma. "Ve znaleckých psychologických a psychiatrických posudcích bylo napsáno, že jsou děti psychicky týrané a že jimi matka manipuluje," řekla ve videu dívka.

V souvislosti s případem se na redakci TN.cz obrátil divák, který prochází podobnou situací a má strach, že se tragédie z Liberecka bude opakovat. V zájmu ochrany soukromí se redakce rozhodla ponechat muže i jeho dcerku v anonymitě.

"To, co se stalo, je tragédie. A podobnou nejspíš v dohledné době zažiji i já. Na vině je nefunkční soudnictví a OSPOD nadržující matkám," napsal zoufalý otec. Holčičku soud před lety odebral její matce a svěřil ji do jeho péče. "Po třech letech se najednou rozhodla mít dceru ve své péči a začala vůči mě šikana ze strany soudců a OSPODu," uvedl otec.

Jak soudy, tak sociálka podle jeho tvrzení výrazně nadržují matce. "Díky trvalé šikaně posledních dvou let jsem již rezignoval a souhlasil s tím, aby dcera byla svěřena do péče matky. Dcera je již vůči mě stále nenávistnější a nechci, aby to dopadlo v našem vztahu špatně," uvedl muž.

O dceru má však nadále strach. "Je zde patrné, že něco není v pořádku, co se týká mentálního stavu oznamovatelky (matky) a je zde pravděpodobně ohrožena výchova dítěte," stojí v policejní zprávě adresované OSPODu, kterou redakce TN.cz získala k dispozici. Místní oddělení policie ve své zprávě rovněž uvádí, že nemá žádné prostředky, jak dítě ochránit, proto případ předává sociálce.

"Soudy a OSPOD se přesto všemožně snaží, aby dcera byla u matky," tvrdí muž. "Bylo by dobré, aby otců, co bojují o své děti, bylo víc," dodal.

