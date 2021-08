Zpoždění vlaku? Žádejte kompenzaci! Právnička poradila, jak na to

Zpoždění v železniční dopravě není ničím neobvyklým. Přesto velká část Čechů vůbec netuší, že podobné nepříjemnosti nemusí řešit jen nadávkami, ale třeba i žádostí o finanční kompenzaci. Kdy a za jakých podmínek mají pasažéři na peníze nárok, shrnula v úterní Snídani s Novou právnička spotřebitelské organizace dTest Jana Marková.

Dopravce je povinen průběžně informovat cestující o aktuální situaci a předpokládaném čase odjezdu a příjezdu. Pokud je ohlášené zpoždění vlaku delší než hodinu, mají cestující dvě možnosti. Buď se rozhodnou, že cestu zruší, a pak mají nárok na vrácení jízdného za její neuskutečněnou část, nebo budou pokračovat do cíle i se zpožděním a zažádají o kompenzaci.

Výše přitom závisí na délce zpoždění vlaku. "Pokud je zpoždění delší než hodinu, máme nárok na kompenzaci ve výši 25 procent z ceny jízdného. V případě, že je zpoždění delší než dvě hodiny, pak je tam 50 procent,“ upozornila Marková s tím, že pochopitelně existují i výjimky. Třeba pokud jste o zpoždění byli informováni ještě před nákupem jízdenky.

Někteří dopravci poskytují i vyšší odškodnění než stanovuje zákon. Rozhodující bývají často i okolnosti, za jakých ke zpoždění došlo. Pokud se jedná o zdržení zaviněné ze strany dopravce, bývá odškodnění vyšší než v případech, kdy dopravce nemohl situaci nijak ovlivnit. Právnička doporučuje vždy si prostudovat přepravní řád dané společnosti.

Tzv. zpožděnku by měl vystavit průvodčí, společnosti ale často nabízejí i využití přepážek nebo umožňují žádat o odškodné online. Problémy však mohou nastat v případě třeba ročních jízdenek. "Mají specifická pravidla," upozornila Marková. Odškodné by každopádně mělo být vyplaceno vždy nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.