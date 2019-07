Test: Dětské vozíky za kolo propadly. Které jsou nejhorší?

Dětské vozíky za kolo by měly být ta nejbezpečnější varianta, jak brát vaše malé děti na cyklotůru. Jaká je však realita? Výrobci šetří, a to se pak projevuje na kvalitě produktů v podobě neodsttku bezpečnostních opatření, nepohodlí či přemíře chemikáliích v tkaninách. Z bezpečného vozíku se pro dítě rázem stává hrozba.

Přívěsné cyklovozíky se u nás objevily teprve s začátkem tohoto tisíciletí. Zvláště Češi si je velice oblíbili a na silnicích jsou k vidění poměrně často. Na první pohled bezpečně vypadající schránky na kolech však mohou být pro vaše dítě nebezpečné. Organizace dTest otestovala 11 vozíků různých výrobců a 5 z nich propadlo.

Rodiče by měli raději do koupi cyklovozíku investovat. „Doufali jsme, že na bezpečnost si výrobci dají pozor, výsledky testu nás však vyvedly z omylu. Ve třech případech se nízká prodejní cena – tj. do osmi tisíc korun – promítla do nekvalitního a laciného provedení,“ konstatuje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest. Nejhůře v testu bezpečnosti propadl model Foggy BTS 07.

Není to ale jen bezpečnost provedení vozíku, co může dítěti uškodit. Test zkoumal také množství toxických látek obsažených v tkaninách vozíků. Chemické rozbory potahů čtyř vozíků odhalili nežádoucí chemikálie jako je například naftalen.

“Podle nás je jakýkoliv obsah potenciálně nebo prokazatelně škodlivých látek nežádoucí pro děti a mohli by vést ke zdravotním problémům,“ vysvětlila Hoffmanová. V testu neuspěly model Foggy, Prophete a oba modely Qeridoo Kidgoo.

Přehled testovaných vozíků najdete zde