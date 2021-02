Zpřesnili výstrahu před mrazem! Pozor si dejte i na novou ledovku

Výstraha před silným mrazem už neplatí do odvolání. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ji v sobotu zpřesnil. Omrzliny a prochladnutí při pobytu venku hrozí do pondělí, někde až do úterý. Potom by už teploty neměly padat tak extrémně nízko. Od úterý do středy ale hrozí tvorba ledovky, ČHMÚ před ní předběžně varuje.