Zpřísnění opatření i nové štítky na spotřebičích. ZMĚNY OD BŘEZNA

Letošní březen s sebou přináší řadu novinek i změn. Valná většina z nich se týká boje s koronavirem. Dobrou zprávou je, že na očkování se budou moci nově přihlásit lidé starší 70 let, do vakcinace se zapojí navíc také praktici. Pozor by si měli dát lidé, kteří cestující v Praze hromadnou dopravou, upraví se totiž jízdní řády.