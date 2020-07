Nová pravidla pro pendlery! Někteří budou muset dokládat negativní test

"Primárně jsme chtěli zachovat možnost cestování pro turisty. Navíc nákazu do Česka ze zahraničí přivezlo skutečně úplné minimum cestovatelů. Problémy hygienici naopak odhalili u zahraničních pracovníků,“ vysvětlil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD).

Od pondělí by se také mohly sejít páry, které rozdělila opatření během pandemie koronaviru. "Cizinci mimo EU, kteří jsou v dlouhodobém vztahu s občanem České republiky, budou moci od pondělí přicestovat,“ potvrdil Petříček.

Bude k tomu potřeba čestné prohlášení, ve kterém bude uvedeno potvrzení dlouhodobého vztahu a že přebírají za partnera určité závazky obdobné manželským párům. Páry budou moci vztah doložit například společnou nájemní smlouvou, společným účtem v bance nebo rodným listem společných dětí.

Ministerstvo zahraničí zároveň uvedlo, že se mu podařilo prosadit postup inspirovaný systémem, který pro nesezdané páry uplatňuje Dánsko, nebo Rakousko.

Žádost o vstup partnerů ze zemí mimo EU bude elektronicky vyřizovat Ministerstvo zahraničních věcí. Bude vydávat potvrzení o možném příjezdu, které občan ČR předá svému partnerovi. Ten se jím prokáže při vstupu do Česka.

Kromě toho se mění také pravidla pro cestování českých občanů do Slovinska, a to už od pátku 17. července. Slovinská vláda totiž zařadila Česko na seznam bezpečných zemí. "Znamená to, že už není třeba dokládat kdo, ze které části Česka přijel,“ dodal Petříček.