Utekl další rok a bordel na Hřibově zahradě leží pořád. Místní si stěžují

Po pěti letech od koupi domu se na první pohled nezměnilo nic. Možná je pryč pár kusů harampádí. Starý novinový stánek, rozpadlá dodávka, přívěsný vozík, plechy a stará vana ale dál hnijí na pozemku, který i s domem Zdeněk Hřib pořídil za 4,2 milionu korun. Domek přitom leží na krásném a klidném místě u Kyjského rybníka v Praze.

"Já tu chodím už takových 9 let a přijde mi, že se tu za celou dobu nic nezměnilo, akorát to chátrá,“ říká muž, rozdávající v okolí letáky.



"Jeden den tu byly kontejnery, je to tak měsíc, pan Hřib tu ale nebyl,“ říká místní starousedlík. Práci prý ale neodváděla žádná speciální firma.



"Já si pamatuju, že tak před půl rokem tady byl pán se synem, něco z domu odvezli, ale od té doby jsem tu nikoho neviděl,“ tvrdí pán ze sousedství.



Sousedé jsou z domu i zahrady nešťastní. "Je to hrůza, no,“ tvrdí jeden ze sousedů. "Myslím si, že by ten nepořádek měl jít pryč, protože to tu akorát hyzdí celou ulici,“ dodává další.



Dřív se prý na pozemku pohybovala různá individua. "Bezdomovci tam prý dřív byli, teď se tam ale nikdo nepohybuje,“ dodává místní.



Přitom program Pirátů pro volby do poslanecké sněmovny v roce 2017 sliboval, že zařídí dostupnější bydlení. Navrhovali zvýšit daně za prázdné byty. "Dáme obcím možnost zvýšit daně z dlouhodobě neobydlených bytů,“ stojí v programu. Co by mělo motivovat ostatní k využití nemovitostí asi není určující pro samotného primátora.



Hřib se dlouhodobě hájí tím, že nepořádek tam nechal bývalý majitel. Podle našich posledních informací z roku 2019 měl zájem dům od Hřiba zpět odkoupit. Přičemž bývalý majitel slíbil, že peníze, které za prodej dostal, samozřejmě vrátí. Ke změně majitele ale nedošlo.

Na naše dotazy pražský primátor nereagoval a telefon měl celý den vypnutý. Od úterý je Zdeněk Hřib ve čtrnáctidenní karanténě kvůli prokázané nákaze Covid-19 u jeho náměstka pro bezpečnost Petra Hlubučka. Čas primátor tráví v odloučení od své rodiny, aby případně nenakazil svou manželku a tři děti. Třeba tedy najde dostatek času sehnat firmu, která by k radosti sousedů nepořádek na zahradě i v domě konečně odklidila.