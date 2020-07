Žralok i vzácní lvi. Hodonínská zoo u inspektora TV Nova zabodovala!

Prázdninový inspektor tentokrát zavítal na jih Moravy do hodonínské zoologická zahrady. Ta chová zhruba 170 druhů zvířat a na některá je obzvlášť pyšná. Nachází se na samotném okraji lužních lesů a protože se jedná o lesní rovinu, je vhodná pro návštěvníky všech věkových kategorií.

Do zoo se dostanete z dálnice D2 exitem 48 na Hodonín. Těsně před cílem se ale připravte na zdržení kvůli opravě silnice. Omezení potrápí řidiče až do konce července. Odměnou vám ale bude příjemný výlet.

Parkoviště není velké, ale je zadarmo. My jsme přijeli po poledni a místo jsme sehnali lehce.

Vstupné pro děti, dospělé i rodiny

K zahradě dojdete zhruba za tři minuty. Za vstupenku pro dospělého zaplatíte 140 korun, za dětskou 90. Dva dospělí se dvěma dětmi pak 340 korun.

"Máme jedno z největších mořských nebo slanovodních akvárií ze všech zoologických zahrad v republice. Má asi 16 tisíc litrů. Je v něm teď momentálně jeden žralok černoploutvý," přibližuje jedno z lákadel zooložka Lenka Štursová.

Piraně, krokodýl a jiná exotika

Hned vedle je korálový útes se spoustou tropických rybek, s pravými korály a sasankou. V akváriích jsou ale k vidění třeba i piraně, krokodýl nebo rejnok.

"Od loňského roku máme rejnoka trnuchu, je to jeden z našich jedovatých živočichů. Návštěvníci si ho mohou prohlédnout ve sladkovodních akváriích, je to totiž sladkovodní zvíře," láká zooložka.

Chlouba z jihu Afriky

A největší chlouba hodonínské zoo? Rodina velmi vzácných lvů jihoafrických. Na první pohled je vidět, že je jejich srst výrazně světlejší, než je u těchto šelem obvyklé.

"Nejedná se o albína, ale má ztrátu pigmentu, to znamená, že není klasicky žlutý, ale má bílou barvu," přibližuje chovatel Jura Hlásenský. V přírodě jsou tito lvi extrémně vzácní a podle staré domorodé pověsti jejich výskyt signalizuje, že něco není v pořádku.

Dvě mladé lvice ale zahradu už brzy opustí. Na konci července poputují do nového domova v Litvě. Na odjezd už trénují, aby pro ně transport představoval co nejmenší zátěž.

Zatímco lvi se líně povalují po trávě, tygr ve vedlejší ubikaci hlídá terén ze skály.

Hlasité opice, ale také zebry či klokani

A největší rozruch je tradičně u opic. Ty jsou hodně populární především u mladších návštěvníků. Ti oslovení inspektorkou TV Nova si pochvalovali, jak opičky ve výběhu pěkně poskakují a věší se za ruce.

Návštěvníci mohou obdivovat klokany, pokochat se malými zebrami, spočítat nohy sklípkanovi nebo se zastavit u nového výběhu surikat.

Krmení zvířat za pár kaček

Děti si pak mohou nakrmit ovce a kozy, když jim rodiče za pět korun v automatu pořídí granule. "Krmení si pro ně můžete koupit buď přímo na pokladně za 20 korun, nebo potom za pětikorunu jsou automaty dva přímo u malého kruhu, kde si můžete nabrat hrstičku granulek," informuje Štursová.

"Sice olizují trochu prstíčky, ale to je dobré," ošívá se u koz Veronika Vlachová. Nosit vlastní krmení je ale zakázané. "Zvířátkům z toho může být špatně, mohou z toho až zemřít, což se velice často stává," varuje Štursová.

Dětské hřiště láká na trampolínu, zoo na veřejná krmení

V areálu je i dětské hřiště. Asi největším lákadlem jsou tu trampolíny. Pět minut skákání vyjde na 30 korun, skluzavka na 6 minut stojí taky 30 a kolotoč je za dvacku.

Zoo pořádá každý den i veřejné krmení opic, lvů, tygrů a žraloka. Aktuální rozpis časů najdete na webu zoo. Během prázdnin tu probíhají i příměstské tábory. Je to taková prázdninová družina - ráno rodiče děti přivedou, odpoledne si je vyzvednou. Přes se omladina zabaví hrami, staráním se o zvířátka.

Zahrada má od letoška novou provozní budovu a bistro. Párek v rohlíku tu koupíte za 25 korun, smažený sýr s hranolky za 95 a kávu za 30 korun.

Zoo neusíná na vavřínech, budoucnost je nabitá

Plány do budoucna má zahrada velké. "V nejbližší době se chystáme na úpravu vstupu do zoologické zahrady, to znamená nové pokladny. Chtěli bychom nová sociální zařízení pro návštěvníky," vypočítává ředitel zahrady Martin Krug.

V budoucnu chce zoo ale i novou expozici pro tučňáky, hrošíky, jaguáry a další zvířata a taky zrekonstruovat dětské hřiště.

Závěrečné hodnocení

Hodonínská zoo je menší, ale působí útulně. Ceny jsou tu příjemné a v plánu je spousta rekonstrukcí. Od nás zoo získává bronzovou medaili.

