Zraněná žena se ztratila v řepce, pole pročesával i vrtulník

K nehodě došlo u Bukovce na Domažlicku. Žena byla na projížďce se svým koněm. Ten ale v terénu klopýtl a jezdkyně spadla. Kůň utekl a zraněná žena se nedokázala sama dostat zpět na cestu, a proto zavolala pomoc.

Protože záchranáři ani ve spolupráci s policií a hasiči nemohli v rozlehlém řepkovém lánu ženu najít a ta nebyla kvůli svém zranění schopná se postavit, aby ji bylo vidět, musel být na místo povolán i vrtulník Letecké záchranné služby, popsal akci web Krimi Plzeń.

Díky vrtulníku se podařilo ženu krátce na to nalézt a poté dopravit do nemocnice. „Žena narozená v roce 1992 utrpěla středně těžké poranění, se kterým byla při plném vědomí a mimo ohrožení života transportována leteckou záchrannou službou do traumacentra Fakultní nemocnice Lochotín, uvedla mluvčí plzeňských krajských záchranářů.

Koně, který z místa pádu jezdkyně utekl, vypátrali a odchytili policisté.