Zraněného muže kopali i poté, co ztratil vědomí! Policie hledá dva podezřelé

Zatím dva neznámí muži napadli v úterý 2. února kolem 23:15 jiného muže. Incident se stal v Postoloprtské ulici u slepého výjezdu z kruhového objezdu.

"Po předchozí slovní rozepři měli dva neznámí muži přistoupit zezadu k poškozenému a jeden z nich ho udeřit pěstí do temene hlavy tak, že upadl na zem. Tam měl útok pokračovat společným bitím do hlavy, a to opětovnými údery pěstmi i kopáním. V důsledku toho měl poškozený ztrácet vědomí a utrpěl mnohočetná zranění včetně zlomenin," popsala mluvčí policie Miroslava Glogovská.

Jeden z podezřelých útočníků byl podle policie tmavší pleti, vypadal přibližně na 20 let, měřil kolem 180 centimetrů, měl černé vlnité vlasy. Byl hladce oholený, na sobě měl černou bundu a tmavé tepláky. Mluvil česky a neměl žádný přízvuk.

Druhý muž měl světlou pleť a bylo kolem 28 až 30 let. Byl o něco nižší než první útočník, měl hnědé vlasy, které byly vystříhány okolo uší a v zátylku, v horní části měl vlasy sčesané na patku. Nos byl větší, rovný a ostrý. Na sobě měl tmavou péřovou bundu nebo vestu a tmavé tepláky. I tento muž měl zřejmě mluvit česky.

"Pokud máte jakékoli poznatky k totožnosti osob vyobrazených na identikitech, prosíme, abyste je policistům předali na linku 158," doplnila Glogovská.