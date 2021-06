Zraněný senior ležel na eskalátoru, lidé nepomohli. Dva se teď přihlásili

Nerovný souboj o tašku, pád, bezvládné tělo tažené eskalátorem, lidé procházející kolem. Muže ležícího na rozbitém obličeji vidí, jdou ale dál. Dva už policie zná. "V současné chvíli ale stále pátráme po třech osobách, které nepomohly, ani nepřivolaly zraněnému seniorovi pomoc," připomíná policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Důchodce utrpěl těžký otřes mozku a několik zlomenin. Z nemocnice už je doma v péči rodiny, pomoc ale nabízejí i cizí lidé. Bohužel nepomohli ti, kteří byli nejblíže. Důvody znají jen oni sami. Podle Rady seniorů by si každý měl uvědomit jednu věc.

"Že se jednou v téhle situaci může ocitnout sám, nebo jeho blízký. Jak by mu bylo, kdyby tam ležel jeho dědeček a někdo ho takhle překračoval?" ptá se předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová.

Že by člověku v podobné situaci pomohli, řekli i lidé oslovení štábem TV Nova. Nebo by prý alespoň přivolali pomoc. Ani to ale nikdo z pěti kolemjdoucích neudělal. Nakonec pomohl dispečer z metra a zapojila se překvapivě i sama zlodějka, ve které se zřejmě hnulo svědomí.

Devětadvacetiletou ženu policisté vyšetřují na svobodě. Důvody pro to, aby šla do vazby, prý nebyly. Přímo totiž prý seniorovo zranění nezpůsobila. Za krádež jí hrozí čtyři roky vězení. Lidem, kteří nepomohli, pak tresty dvouleté. Jestli by jim u soudu pomohlo, že se sami přihlásili, není jasné.