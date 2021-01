Zrušení superhrubé mzdy přišlo na poslední chvíli. Experti teď musí mít přesčasy

Přesčasy v práci a stovky hodin u počítače. Tak tráví začátek Nového roku vývojáři softwaru mzdového účetnictví. "Účetní program není nic jiného než klasický komplexní program. Musí projít vývojem, testováním a analýzou proveditelnosti. Tohle celý včetně uvedení do produkce může trvat od tří měsíců do půl roku,“ vysvětlil IT expert Miloslav Lujka.

"Zvládnout se to musí, ale moc času na to není a určitě by bylo příjemnější, kdyby ten daňový balíček vyšel třeba s tříměsíčním předstihem,“ řekl daňový poradce Pavel Běhounek.

Zrušení superhrubé mzdy a zavedení daně z příjmu ve výši 15 a 23 procent zajistí vyšší mzdy. Podoba daňového balíčku pro rok 2021 také zvyšuje slevu na poplatníka, a to o tři tisíce. "Já jsem zaměstnaný v restauraci. Pro mě to bude určitě super,“ svěřil se muž v anketě TV Nova.

S daňovým balíčkem nakonec přišly i kompenzace pro obce a kraje:

Třeba zaměstnanec s minimální mzdou oproti loňsku dostane navíc necelou tisícovku. Člověk s příjmem 30 tisíc korun hrubého si polepší o 1 770 korun měsíčně. A například manažer s 80 tisíci bude mít o 4,5 tisíce víc.

Superhrubá mzda měla být původně zrušená jen na dva roky. V zákoně ale limit ukotvený není. "Lidé budou mít více peněz v peněženkách, budou moci více utrácet a tím se podpoří ekonomický růst,“ uvedl ekonom Štěpán Křeček.

Řada lidí si finančně polepší, na víc peněz dosáhnou i důchodci: