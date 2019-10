Zrušení změn času uvízlo na mrtvém bodě! Nemusí skončit ani za dva roky

Rozhodnutí, že se zruší střídání letního a standardního středoevropského ("zimního") času, padlo poměrně rychle. Po online hlasování loni v létě, ve kterém se většina obyvatel vyjádřila pro konec změny času, podala Evropská komise příslušný návrh. Pak ale nastal chaos.

Návrh Komise totiž počítal s tím, že si občané EU naposledy přeřídí hodinky v roce 2019. Členským státům a Evropskému parlamentu tak nedala mnoho času na to, aby zareagovaly. Letos v březnu proto Europarlament prodloužil lhůtu do roku 2021, s návrhem souhlasil.

Podle Komise by si měly členské státy vybrat, jaký čas si ponechají. Mají tak ale udělat po veřejné a odborné diskuzi a v souladu s okolními zeměmi, aby nebyl narušen vnitřní trh EU. "Veškerá odpovědnost je tedy na členských státech," poznamenala Petra Holubičková z ministerstva dopravy.

Právě resorty dopravy jednotlivých zemí mají konec střídání času řešit. Dělají tak jak na národní, tak unijní úrovni. Pracovní skupina Rady EU se ale zřejmě v nejbližší době nesejde. O tom, kdy se bude jaký návrh probírat, rozhoduje totiž předsednictví. A Finsko, které předsedá nyní, ho zatím na program nedala.

Dokud se nebude návrhem zabývat Rada a Evropský parlament, členské státy nemají moc prostoru pro jednání. "My se klidně můžeme s okolními zeměmi domlouvat, ale pokud to nebude v souladu s tím, co se děje v Bruselu, nemá to žádný smysl," doplnila Holubičková.

Může se proto stát, ani posunutý termín v roce 2021 se nestihne. Evropská komise navíc může návrh, který ještě Evropský parlament a Rada EU nepřijaly, úplně stáhnout nebo změnit. Problém může způsobit i proměna Europarlamentu a Evropské komise po volbách.

Česká vláda zatím souhlasila s tím, že by se střídání času mělo zrušit, ale konečné rozhodnutí, jaký čas si ponechat, zatím neučinila. Neoficiálně premiér Andrej Babiš už dříve uvedl, že by kabinet byl pro zachování středoevropského ("zimního") času. Záleží ale také na okolních zemích.

Podívejte se na reportáž TV Nova o konci změny času: