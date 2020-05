Zrušili vám koncert? Dostanete poukaz. Na peníze můžete čekat i rok

Šíření koronaviru a následné vládní opatření těžce dopadnou na různé kulturní akce a jejich pořadatele. Ministerstvo kultury tedy přišlo s řešením, které ve středu schválili poslanci.



"Lidé se budou moci přihlásit u organizátorů o poukázky na akce s předpokládaným termínem konání do letošního 31. října. V případě zrušení kulturní akce může zákazník do 31. března příštího roku požádat pořadatele o poukaz minimálně ve stejné peněžní hodnotě, kterou zaplatil za vstupenku," uvedla mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová.



"Jednal jsem s celou řadou pořadatelů takových akcí a vouchery bylo něco, co by jim velmi pomohlo. Zároveň od organizátorů především letních festivalů a koncertů víme, že řada jejich návštěvníků využije možnost poukázek. Pokud zákazníci tuto možnost nevyužijí, dostanou samozřejmě od organizátorů peníze za vstupenku zpět," řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).



Pořadatelé nebudou muset lidem ihned vracet peníze za zrušenou akci, ale musí jim na základě žádosti za to nabídnout poukaz na jiný termín, nebo jinou akci ve stejné hodnotě. Pokud pořadatel do měsíce poukaz nevydá, musí vrátit peníze. Pokud pořadatel vydá poukaz, ale žádnou akci do šesti měsíců nenabídne, opět musí vrátit peníze.



Pakliže zákazník nemá o náhradní termín nebo jinou akci zájem, musí si počkat, až skončí ochranná doba, což je poslední říjnový den příštího roku. Lhůta začíná běžet v momentě, kdy pořadatel veřejně oznámí zrušení akce. Nyní se čeká ještě na schválení Senátem a prezidentem.





Hudebníci bojují s koronavirem po svém, poslechněte si jejich tvorbu v dubnové reportáži televize Nova: