Lidé chtějí místo voucheru vrátit peníze. Právníci jim teď dali naději!

Lidé, kteří si koupili letní zájezdy, řeší dilema, jak se postavit k voucherům a odložení dovolených na dobu, až to bude možné. Velká část z nich by místo poukázek raději získala peníze zpět. A podle právníků to není nemožné. Mají ale rozdílné názory, jak na to. Shodují se pouze v tom, že to nebude hned.

Luděk Kudrna zaplatil za zájezd pro dva lidi 28 tisíc korun. Na dovolenou měli odlétat 29. června. Teď je ale vše jinak. "Dopadlo to tak, že nám místo odletu nabídli voucher, což je nějaký zalisovaný kus papíru," postěžoval si zákazník cestovní kanceláře.



Sněmovna v době nouzového stavu schválila "lex voucher", aby zabránila hromadnému krachu cestovních kanceláří. Rovnou odmítnout náhradní dovolenou mohou jen důchodci, postižení, nezaměstnaní a matky samoživitelky. "Klient má povinnost přijmout ten voucher," zdůraznil Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR.



Kudrnu to rozčiluje, protože jeho úspory vydané za zájezd, teď momentálně jeho vlastně nejsou. "Nikdo neví, co bude zítra, natož příští rok. Já chci peníze teď. Mě nezajímá žádné příště. Veškeré cestovky uvádí nějaké paragrafy, které jsou tak nesrozumitelné, že se v tom nevyzná vůbec nikdo," dodal.



"Zákazník by měl převzít voucher, ale nemusí využít poukaz, že by ten zájezd absolvoval," upřesnil právník Michal Tandler. Pokud tedy lidé nevycestují do konce srpna příštího roku, dostanou své peníze zpět - všechny a bez srážek.

"Může požádat o peníze a během dvou týdnů je od cestovní kanceláře musí dostat," podotkl Papež. Na účtu by je tak měl mít nejpozději 14. září příštího roku.



"Dnes a denně se to mění ze dne na den všechno. Nemůžete vědět, jestli vůbec nějaké cestovky budou existovat," rozčílil se Kudrna. To ale podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří nehrozí. Cestovní kanceláře jsou na to pojištěné.



Další skupina právníků tvrdí, že "lex voucher" je neplatný a cestovní kanceláře mají vracet peníze hned. "Je možnost se pustit do sporu. Zákon je v rozporu se směrnicí Evropské unie o cestovních službách a pravděpodobně i Ústavou České republiky," namítl právník Pavel Kejla.



Případná žaloba by ale měla směřovat k Evropskému soudnímu dvoru. Ostatně Evropská komise už 12 členských států Unie včetně Česka, které podobný zákon přijaly, pokárala a varovala před tím, že je protiprávní.