Zrušit testy zdarma? Diskriminace a nátlak, kritizují lidé i strany. ANKETA

Vláda zvažuje, že by se od 1. září přestaly proplácet preventivní testy na covid-19. Vojtěch předpokládá, že v té době už budou mít očkování za sebou všichni, kdo budou chtít. Hrazené by tak zůstaly pouze testy nařízené lékařem nebo hygienou.

Jenže lidé i nadále budou potřebovat certifikát o ukončeném očkování nebo negativní výsledek testu třeba při návštěvách restaurací. Negativní reakce tak na sebe nenechaly dlouho čekat.

"Takže když se někdo nenechá očkovat, dle slov p. Vojtěcha že času jsme na očkování měli dost, si budeme hradit testy. A pak že nikdo nebude diskriminován,“ kritizovala návrh čtenářka TN.cz Andrea. "Souhlasím s Vojtěchem, proč platit ze zdravotního pojištění testy někomu, aby mohl jít za zábavou,“ snažil se oponovat Martin. Andrea se ale nenechala odbýt. "Tak od toho si ho každý platí,“ upozornila. "Doufám, že tuto vládu nemine trest za tyto zákony, které jsou proti zákonu a zdravému rozumu,“ přidala se ke kritice Barbora.

Anketa Měla by vláda od 1. září přestat proplácet testování lidí? Ano, lidé už se mohli nechat očkovat 48 60 hlasů Ano, pokud nebudou testy potřeba ani do restaurací apod. 8 10 hlasů Zatím ne, je to příliš brzy 2 3 hlasy Ne, testy jsou potřeba, ale ať zůstanou zdarma 42 53 hlasů Hlasovalo 126 lidí.

Jde o nátlak, kritizuje opozice

Nápad se nezamlouvá ani opozici. Podle ní se jedná o způsob, jak Čechy přinutit k očkování. "Vládě došly naše peníze a od září zruší úhradu covid-testů. Doufám, že nejpozději k témuž dni zruší veškerá opatření, která podmiňují testem návštěvu kultury, sportu, restaurací či služeb. Jinak budou de facto jen pro bohaté, což před soudy nemůže obstát,“ upozorňuje právník Ondřej Dostál (Piráti).

"Považujeme to za stěžejní chybu. Děti se budou vracet do škol, lidé se budou vracet z dovolených. Je tu nějaké očekávání, že epidemie na podzim zesílí, naopak finančně a systémově se musíme připravit na to, aby ten průběh epidemie byl co nejvíce pod kontrolou a k tomu patří i plošné testování a testování musí být finančně přístupné,“ reaguje předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Že je testování klíčem ke zvládnutí epidemie, si myslí i místopředseda ODS Martin Kupka. "V okamžiku, kdy vláda chce uzavřít možnost lidí, kteří se třeba nemohou očkovat, k tomu, aby měli testy, to není cesta dobrý směrem,“ říká Kupka. "Očkování je a má být dobrovolné,“ dodává.



"Je to jen jeden z dalších způsobů, jak chce vláda donutit naše občany nechat se očkovat,“ kritizuje předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková s tím, že už nyní si lidé musejí kupovat svobodu třeba k cestování.

Že jde o snahu vlády navýšit počet očkovaných, si myslí i předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Velké množství lidí se ani nemůže očkovat. Představa, že testy nebudou hrazené ze zdravotního pojištění a vy budete chtít do restaurace nebo na nějakou službu třeba ke kadeřníkovi a měli byste zaplatit třeba i 1500 korun za PCR test, je mylná,“ uvedl.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová si myslí, že je na podobná opatření příliš brzy. "Je nutné zajistit bezpečný návrat dětí do škol po prázdninách a lidí do práce po dovolených,“ upozorňuje.

A kritika zní i ze strany komunistů. "Strašit tím, že přestane (Vojtěch) hradit testování, je přinejmenším předčasné. Je jasné, že je třeba zvýšit proočkovanost obyvatelstva, ale k tomu je možné použít i pozitivních metod, nikoliv nátlakových metod tohoto typu. Pokud stát nařídí testování, měl by se také podílet na jeho úhradě,“ říká předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.



"Ti, kteří se nechtějí nechat očkovat, nemohou být diskriminováni,“ zní z úst šéfa SPD Tomia Okamury.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), ještě budou na toto téma probíhat diskuze. "Návrh byl připraven na základě stanoviska epidemiologů, nevnímám to jako pevné stanovisko,“ řekla pro TV Nova.

"Rozumím tomu účelu a cíli, na druhou stranu vnitřně se ve mně bije určitý nesouhlas, protože jsou skupiny lidí, které se nechtějí nechat očkovat a mají k tomu různé důvody, ty zdravotní nemusí být jediné,“ přidal se poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher.

Zájem o očkování postupně klesá. Vláda proto hledá způsoby, jak lidi k vakcinaci motivovat. Na pražském Chodově už vzniklo i mobilní očkovací centrum: