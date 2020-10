Ztroskotal jsem, pošli peníze. Žena vykukovi uvěřila, přišla o desetitisíce

Čtyřiašedesátiletá žena z Olomoucka se s neznámým vykukem seznámila na facebooku letos v srpnu. Oslovil ji jako první. "Tvrdil jí, že žije v Anglii. Začali spolu komunikovat prostřednictvím sociální sítě a e-mailu. Zhruba o měsíc později jí napsal, že se nachází na nějakém ostrově, kde ztroskotal s lodí," popisuje začátek příběhu policejní mluvčí Irena Urbánková.

Trosečník, který měl jako zázrakem stále připojení k internetu, dotyčnou poprosil, aby mu poslala 750 eur (zhruba 20 tisíc korun) jako zálohu na přepravu balíčku se čtvrt milionem liber, který jí slíbil poslat. Žena mu uvěřila a peníze poskytla.

"Následně ji kontaktovala přepravní společnost, že musí zaplatit dalších 7 050 eur, protože balíček byl zadržen v Itálii. Žena oslovila virtuálního nápadníka s tím, že tolik peněz nemá. Ten jí tvrdil, že obnos, který mu poslala, použil na nákup letenky do Itálie. Opět po ní požadoval peníze. Tentokrát 820 euro, a to údajně na koupi letenky do Česka," pokračuje Urbánková.

Když se žena ohradila, že peníze zkrátka nemá, tak jí neznámý podvodník slíbil, že jí pošle zpátky 20 tisíc korun, ale že k tomu potřebuje fotografii její platební karty.

"Žena mu ji poslala i s kódy, které jí přišly SMS zprávou. Následně však zjistila, že jí byly z bankovního účtu strženy peníze, celkem 13 800 korun. A do dnešního dne jí žádné peníze zpět nedorazily. Přišla tak o celkem téměř 34 200 korun," spočítala policejní mluvčí.

Neznámému podvodníkovi teď hrozí až dva roky vězení. Policisté zároveň důrazně varují všechny, aby neposílali peníze nikomu, koho znají jen virtuálně.