Zubním pohotovostem hrozí kolaps, lékaři se na služby nehlásí

Služby tam sjednává kraj a podle náměstka libereckého hejtmana je problém v systému dobrovolnosti. Nemocnice přitom lékařům nabízejí za pět hodin práce šest a půl tisíce korun.

"Jedu ze Cvikova 40 kilometrů, protože nemůžu spát, jak mě to bolí, tak teď nevím, kam mám jít. Přišlo to náhle," popsala Růžena Radová poté, co zjistila, že liberecká zubní pohotovost je o víkendu zavřená.

A peníze, které si lékař na liberecké pohotovosti vydělá za pouhou hodinu své práce? Je to 1300 korun. Odsloužit tady musí 5 hodin. To je 6500 za směnu.

"Já si nemyslím, že to je málo. I když já bych byl ochotný dát jakoukoli částku, aby mě někdo ošetřil. Mně to přijde nenormální. Pojedu domů, nacpu se prášky," zoufal si jiný pacient.

Nemocnice poskytuje lékařům plně vybavenou ordinaci včetně sester. "Ta situace je nedobrá. Podobné výpadky očekáváme v měsíci listopadu a na měsíc prosinec máme pouze tři lékaře," popisuje mluvčí špitálu Václav Říčař.

"Já to beru jako pomoc lidem, který to potřebují. Plus je to docela dobré výletní místo. Člověk si tam něco odslouží, něco si tam užije a potom jede domu. Kombinace práce, poslání a zábavy," vypočítává zubař Milan Drahoš.

Sehnat zubaře je povinností krajských úřadů. "Můj vzkaz je jediný. Máme zhruba 200 zubařů v celém kraji, jednu pohotovost, takže by to na každého vyšlo jednou za 200 dní. By měli kolegové zubaři nastoupit a jít pracovat," tepe dentisty náměstek libereckého hejtmana pro zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Jenže to nefunguje. Kraje prý nemají jinou možnost, než zubaře prosit. "Zrušení principu dobrovolnosti by nám samozřejmě pomohlo," má jasno mluvčí liberecké nemocnice.

A tak reálně hrozí, že to o svátcích na zubních pohotovostech bude vypadat stejně jako vloni. Podle ministerstva zdravotnictví se ale ke zrušení dobrovolnosti služeb pomalu schyluje.