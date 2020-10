Zubní pasta a rakovina prsou? Propojení vás možná překvapí

Tento druh karcinomu patří totiž v České republice k těm nejčastějším. Ročně se prokáže asi u sedmi tisíc žen. Zhruba u 90 % žen se rakovina prsu odhalí naštěstí včas, velkou roli hraje právě prevence.



Prevence by měla začít samovyšetřením prsu. Optimální je ji provádět jednou měsíčně, tedy zhruba tehdy, když vám dojde zubní pasta. I přesto, že prevence může zachránit život, na ni mnoho žen zapomíná. Na důležitost samovyšetření poukazuje v rámci kampaně značka zubních past Sensodyne spolu s neziskovou kampaní Loono. Už druhým rokem tak připomíná ženám, že samovyšetření prsou zabere jen pár minut a rozhodně by se na něj nemělo zapomínat. Protože tuba zubní pasty vydrží zhruba měsíc, pokaždé, když dojde, víte, že je třeba si prohmatat prsa.



„Domníváme se, že prevence je důležitá ve všech směrech, ať už se týká zubů, nebo bezpochyby důležitého tématu, jakým je prevence rakoviny prsou. A proto navazujeme na projekt, který letos spouštíme již podruhé. Za cíl má zvýšit povědomí o samovyšetření prsou,” komentuje projekt brand manažerka za značku Sensodyne, Eliška Jurková. „Víme, že zubní pasta vydrží zhruba měsíc a právě jednou měsíčně by si měla každá žena samovyšetření prsou provést. Proto i tento rok pokračujeme v kampani ‘Došel Sensodyne? Sáhni si na prsa‘. Věříme, že tato osvěta a naše velice praktická pomůcka bude ženám dále připomínat, jak moc je samovyšetření důležité,“ dodává.



Nezisková organizace Loono je tým mladých lékařů, studentů lékařských fakult a několika nadšenců, kteří už v oblasti reprodukčního zdraví, prevence onkologických a kardiovaskulárních onemocnění vyškolili více než 80 tisíc lidí.



„Jsme moc rádi, že již druhým rokem spolupracujeme s výrobcem zubních past Sensodyne a můžeme v rámci tohoto projektu společně informovat všechny ženy o důležitosti samovyšetření prsou jako prevencí před rakovinou,” říká ředitelka organizace Loono, Mgr. Blanka Sigmundová. „Uvítáme každou aktivitu a originální nápad, jak ženám připomínat, aby na svá prsa nezapomínaly. A propojení se zubní pastou skutečně funguje. Prevence je téma, kterým se již dlouhou dobu zabýváme a věříme, že kampaň, do které vstupujeme již podruhé, opět přinese dobré výsledky,“ doplňuje.



Samovyšetření prsou není jednorázová záležitost, myslet na svá prsa by měly ženy celoročně. Říjen je však měsíc, ve kterém si po celém světě připomínáme problematiku zhoubných nádorů prsu. Ani značka zubních past Sensodyne na důležitou osvětu nezapomíná. Celá kampaň startuje už v červenci, kdy začnou vycházet články plné důležitých a zajímavých informací týkajících se prevence. Nové marketingové nástroje zastupuje spolupráce s vybranými influencery, kteří celou osvětu podpoří. Mezi influencery patří například Anička Slováčková. Kampaň bude vrcholit právě v říjnu, kdy značka Sensodyne daruje 1 Kč z každého prodaného produktu organizaci Loono na program prevence. Koncem září a v průběhu měsíce října bude mít kampaň silnou televizní podporu díky televizní reklamě, která poběží na známých televizních stanicích v Česku. ________________________________________

