Zúčastněte se charitativní dražby obrazu na pomoc malé Petrušce!

Skleněná plastika o rozměru 80 x 80 cm je inspirována logem TV Nova. Designér Achilleas Sdoukos na její tvorbě pracoval téměř dva měsíce. Obraz, jehož hlavním motivem je spirála připomínající galaxii, je laděn do barev růžové a modré s nádechy bílé, stříbrné a zlaté. Impozantní dílo se bude nádherně vyjímat především v moderních interiérech, ale zaujme v jakémkoliv prostoru. Do charitativní dražby se může zapojit každý. Začínala na částce 1Kč a bude ukončena ve čtvrtek 3. srpna 2020.

Maminka Petrušky, paní Ilona Němcová, ve Snídani s Novou uvedla, že získaná částka bude použita na rehabilitace, které dívce velmi pomáhají.



Petruška je veselá a stále usměvavá holčička, která nedávno oslavila desáté narozeniny. Bohužel se narodila se vzácným onemocněním s názvem DEND syndrom - jedná se o mutaci draslíkového kanálu ve slinivce (s konkrétní mutací je jediná na světě), to jí způsobuje diabetes DM1 a další přidružená onemocnění (protože draslíkový kanál je ve všech buňkách v těle) jako je epilepsie - Westův syndrom, opožděný psychomotorický vývoj, vadu zraku, atd. Rodina dělá každý den maximum pro to, aby se Petruška posunula ve vývoji co nejdál. Prognózy lékařů předpokládaly, že bude celý život jen ležet. Díky péči rodičů se podařilo, že Petruška stabilně sedí a hopsá. Zatím sice neleze, ale rodina věří, že jednou uvidí Petrušku stát na vlastních nožičkách. Pro další vývoj je velmi důležitá intenzivní rehabilitace, která ji pomaličku posouvá vpřed. Pojišťovna na rehabilitaci nepřispívá a maminka je doma s Petruškou, která vyžaduje neustálou péči. Celou rodinu živí otec, takže získávání financí na rehabilitace je pro rodinu velmi náročné.

Achilleas Sdoukos je sklář a designér, se slovensko-řeckým původem. Jeho umělecký život se orientuje na tvůrčí hledání v magickém materiálu, kterým je sklo. Každé jedno jeho dílo je originální. Nádech luxusu dodává dílům kombinace skla s drahými kovy, ve kterých zanechává svůj rukopis. Nekonečným zdrojem inspirace je pro něj příroda, antická mytologie a svět kolem. Achilleova díla si oblíbily významné osobnosti na celém světě. Kromě unikátních na míru vytvořených darů, Achilleas v rámci svého ateliéru Achilleas Art glass & Design, vytváří a navrhuje díla a interiérové doplňky přímo do interiérů soukromých domů či kanceláří. Mimo jiné je také tvůrcem významných ocenění, solitérů, plaket a trofejí v oblasti sportu, kultury, a filmu nejen na Slovensku, ale i v České republice. Pravidelně vystavuje na společenských a klientských akcích svých partnerů, kterými jsou mimo jiné golfové a hotelové resorty, luxusní automobilky, a mezinárodní galerie. Achilleas Sdoukos vytvořit obraz na míru pro Nadaci Nova. Při jeho výrobě se inspiroval logem TV Nova.

https://achilleas.glass/collections

Nadace Nova pomáhá dětem a jejich rodinám. Celá částka získaná z dražby obrazu na https://aukro.cz/nadacenova půjde na pomoc malé Petrušce.



Zapojením se do dražby a koupí obrazu získáte unikátní umělecké dílo a pomůžete rodině, která vaši pomoc velice potřebuje.