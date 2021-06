Zbyla jí jen urna syna. Češi se semkli, chtějí paní Kučerové pomoci! NÁVOD

Kvůli čtvrtečnímu tornádu přišlo několik lidí o své blízké, jiní o střechu nad hlavou. Větrná smršť zasáhla i dům paní Bohumily Kučerové (86) v obci Moravská Nová Ves. Žena před dvěma měsíci pochovala jednoho ze synů a teď přišla o domov.

"Akorát synova urna je v pohodě, podívejte se," ukazovala v pátek reportérovi. "Člověku se nechce ani žít, co s tím budete dělat," máchala žena rukou nad katastrofou.

Ve čtvrtek večer jí pomohl syn i sousedi, u kterých přespala. Celý dům byl teprve nedávno opraven, bohužel ale není pojištěný. "Tolik peněz to stálo a není to pojištěné. Můj syn to nechtěl dát pojistit, ani ne dva měsíce to je, co umřel. Chtěla jsem to pojistit, až přijde druhý syn," neskývala zoufalství.

Právě druhý syn jí pomáhá odklízet škody. Je mu ale 55 let a má roztroušenou sklerózu.

Po odvysílání reportáže volaly do redakce desítky lidí i některé organizace. Všichni chtějí paní Kučerové pomoct. Televize Nova se proto spojila s Nadací Adra, která osudem těžce zkoušené seniorce pomůže. Otevřela veřejnou sbírku, kam lidé mohou posílat peníze.

Jak můžete pomoci i vy

Výzva už je na stránce Darujme.cz. "Jestli Vás zaujal tento silný příběh a chcete paní Kučerové pomoci, můžete svůj dar poslat přímo ze stránky Darujme nebo na sbírkový účet Nadace ADRA č. 5733375/0300, VS 264.

Dům paní Kučerové se podle statika sice demolovat nebude, žena by ho ale bez pomoci jiných nikdy neopravila.

