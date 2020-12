Zůstane Babiš premiérem a Blatný ministrem? Bookmakeři mají jasno!

"Začátkem příštího roku vydrží současný ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) i předseda vlády Andrej Babiš na svých dosavadních místech. Myslí si to sázkaři i bookmakeři Chance, kteří tomuto výhledu přisoudili kurzy 1,04 a 1,08. Změně na politické scéně spíše nevěří, čemuž odpovídají i kurzy 8,00 a 6,21," vypíchla mediální zástupkyně sázkové kanceláře Andrea Žáčková. Bookmakeři si nemyslí ani to, že by se blížilo hlasování o vyslovení nedůvěry Babišově kabinetu.

Lidé už mohou také sázet na to, zda hnutí ANO zvítězí v nadcházejících volbách do Sněmovny. Termín jejich konání aktuálně vyhlásil prezident Miloš Zeman, čekají nás na začátku října.

"Koronakrize zamávala celým politickým spektrem, a i když to na jaře vypadalo, že vcelku úspěšně zvládnutá první vlna pandemie posílí důvěru ve vládu, podzim přinesl nečekaný zvrat. Od hnutí ANO se někteří voliči odvrací," míní sázková kancelář.

"I přesto si 60 % lidí vsadilo s kurzem 2,00 na to, že volby do Poslanecké sněmovny v příštím roce ovládne strana ANO 2011,“ uvádí mluvčí Chance Markéta Světlíková.

Pokud je vám bližší počasí než politika, je možné si vsadit také na to, jestli bude v půlce ledna v Praze na Ruzyni teplota nižší či vyšší než dva a půl stupně Celsia.