Zůstávají spolu tři páry! Jsou mezi nimi i ty, u kterých to nikdo nečekal!

Pořad Svatba na první pohled už vyvrcholil posledním dílem. Všichni napjatě čekali, které páry se rozhodnou spolu zůstat a které se rozloučí navždy. Nakonec spolu ale vydržely tři páry ze čtyř! Že spolu zkusí vztah, se rozhodli Natálka s Františkem, Štěpánka s Pavlem a dokonce i Petra s Reném.

Oproti tomu vztah Simony a Radka, který zdánlivě probíhal harmonicky až na jeden velký výbuch, skončil nezdarem. Radek se zamiloval, ale ze Simoniny strany z toho nebude víc než přátelství. "Jsi ta nejúžasnější bytost, kterou jsem potkal za poslední tři roky. A chtěl bych, abychom zůstali spolu," řekl se slzami v očích Radek.

"Myslím, že jsme si na sebe za ten měsíc zvykli, ale mezi námi jsou rozdíly, které by v dlouhodobém horizontu nefungovaly," začala Simona. "Vážím si tě jako člověka, ale na pokračování mileneckého vztahu to z mojí strany není," vysvětlovala.

"Necítím tam nic víc než to, že tě mám ráda jako kamaráda. Promiň," zlomila Simona Radkovi srdce. "Bude pro mě navždy v srdci," svěřil se Radek.

René ještě před velkým rozhodnutím přečetl své vyvolené dopis. "Asi se to s námi veze už od svatby. Čím víc ty ubereš, já přidám. Když jsem tě ale uviděl u oltáře, tak se mi rozzářily oči a září mi ještě teď," četl René. Když pokračoval ve čtení, Petra dokonce měla problém zadržet slzy. "Hodně se snažím být lepším. Věřím, že se lidé dokážou změnit, když mají dostatečný důvod, a to ty jsi," vyznal se.

"Ty víš, že s tebou chci být," odpověděl pak René na osudnou otázku. "Naše cesty se nerozejdou, určitě ne navždy. A myslím si, že to byla krátká doba na to, abychom se poznali," začala Petra a René už začal pochybovat. "Odpověď je ano," řekla a René vykulil oči a radostně ji objal. "Jsem šťastná, že mi René vyznal lásku. Potřebujeme víc času než jen třicet dní," dokončila.

To, že spolu zůstanou Pavel se Štěpánkou, asi nebylo pro diváky velkým překvapením. Skvěle si spolu rozuměli už od začátku a kromě jedné hádky kvůli úklidu to mezi nimi jiskřilo neustále. Během experimentu mohli účastníci poznávat kromě svých poloviček také sami sebe. "Dozvěděla jsem se o sobě, že jsem dominantní. To jsem si nemyslela," svěřila se Štěpánka.

"Bylo mi moc hezky se Štěpánkou," usmíval se Pavel. Pak už přišla chvíle na rozhodnutí, které diváky moc nepřekvapilo. "Myslím si, že bychom tomu měli dát šanci," řekla Štěpánka. "Já taky budu rád, když spolu zůstaneme," řekl Pavel a pár se hned poté vroucně políbil a objal.

Natálka s Františkem nebyli od začátku velkými favority. Jejich líbánky byly v podstatě jedna velká katastrofa, ale po společném výšlapu na Milešovku se jejich vztah změnil. "Nejvíc si na něm vážím jeho respektu ke mně a pochopení. Možná ode mě byl ten začátek ošklivý, ale on to všechno bral sportovně a dával tomu naději," vysvětlovala Natálka.

"Nechci o tebe přijít a chtěla bych nám dát šanci," usmála se na Františka. "Nebylo to jednoduché, ale bylo to obohacující. Takže já budu rád, když to zkusíme," rozlouskl to František. "Je strašně jednoduché do něčeho v životě hodit vidle. Je mnohem důležitější umět to přes všechna zakopnutí ještě zkoušet," zakončil.