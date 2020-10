Školy se možná od pondělí zavřou, výjimku by dostal jen první stupeň

Ministr zdravotnictví naznačil, že v rámci nových opatření by se na další omezení měly připravit také školy. Středoškoláci se už teď učí distančně a do lavic by se měli vrátit 18. října. Jestli to tak bude, není jisté. Často se měníci pravidla se nelíbí učitelům, studentům ani rodičům.

Mezi nově zvažovanými opatřeními je i zavření druhého stupně základních škol. Ty zatím fungují normálně. Platí na nich pouze povinnost nošení roušek, zákaz zpěvu a omezení tělocviku.

"Po zkušenostech z jara víme všichni, že pro děti, rodiče i učitele je to velmi složitá situace. Určitě z toho nejsme nadšení," řekl televizi Nova Jan Horkel, ředitel základní školy v pražských Hlubočepích.

Do školních lavic se od pondělí možná vrátí jen žáci prvního stupně. "Podle mě by se měli učit i starší děti i mladší, protože každý si zaslouží vzdělání," myslí si žačka. "Já chci být spíš ve škole, kvůli tomu, že to budeme mít líp vysvětlený," dodává další.

Kromě druhých stupňů základních škol by mohlo dojít i na zavírání nižších ročníků víceletých gymnázií. To by podle ředitelů mohlo znamenat problém pro nové studenty, kteří by tak ztratili sociální kontakt se spolužáky i učiteli.

"Škola podle mě dodržuje všechna nařízení. Děti jsou tady s rouškami a domnívám se, že se jedná spíš o věci, které se stávají po škole," uvedl ředitel gymnázia na Jižním Městě Tomáš Mikeska.

Nabízí se také možnost přidat školákům dva dny volna před státním svátkem ve středu 28. října. Po něm totiž následují dva dny podzimních prázdnin, vzniklo by tak i s víkendy devítidenní volno.

Za tu dobu by mohlo dojít k omezení šíření nákazy ve školách. Ředitelé ani rodiče ale s tímto scénářem příliš nepočítají.

Nová opatření budou ministerstva školství a zdravotnictví v tomto týdnu ještě projednávat. Roman Prymula (za ANO) představí v pátek dlouhodobý plán boje s epidemií včetně nařízení, která začnou platit v pondělí.