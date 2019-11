Zvířata nežijí v dobrých podmínkách, tvrdí Evropa! Zoo může přijít o peníze

Ústecká zoologická zahrada má vážný problém s výběhy pro zvířata a personálem, který není dostatečně zkušený. Vyplývá to ze zprávy Evropské asociace zoologických zahrad, která nedávno té ústecké pozastavila členství. Pro zahradu to znamená vážný problém. Pokud chyby do dvou let nenapraví, mohla by přijít o peníze a vzácné druhy zvířat.