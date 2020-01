Utržené křídlo, rozbitá hlava. Labutě při ohňostrojích trpěly

K Silvestru neodmyslitelně patří ohňostroje, které každým rokem rozzáří oblohu. Některé pořádají města, další pak pouští sami lidé. Bohužel to má dopad na zvířata. Letos například Záchranná stanice hlavního města Prahy vyjížděla k poraněným labutím, které se bály petard. Jedna z nich bohužel zemřela.

Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy měla na Silvestra napilno. Jelikož si lidé užívali oslavy konce roku také v centru města, neváhali a použili pyrotechniku přímo u břehu Vltavy. Podle stanice jich na mostech a nábřežích stály davy. V té době se na řece nacházely například labutě.

Některé se bohužel během ohňostroje zranily. "Lidé se radovali, ale vyděšení ptáci se zvedli z hladiny a někteří z nich v letu naráželi do překážek. Celkem jsme vyjížděli v noci pro sedm labutí. Jedna uhynula bohužel do našeho příjezdu, rozbila si nárazem do tramvajového vedení na Mánesově mostě hlavu," informovala stanice na svém facebooku.

Jednu labuť se nepodařilo najít, dalších pět živých převezla stanice k sobě. Všechny však byly zraněné. "Jedna z nich má utržené křídlo, druhá se nemůže postavit, zbylé mají snad jen oděrky a pohmožděniny. Pro někoho je možná sedm zraněných labutí málo. Kvůli pár ptákům si přece lidé neodepřou tu skvělou podívanou a zábavu. Jenže ono to není jen sedm labutí," vysvětlila stanice.

Další zraněná zvířata se možná najdou až v následujících dnech. "Některé labutě také nemusely dopadnout na mosty, ale mohly spadnout do Vltavy a tam už je nikdo nenašel. Našly se pouze ty, co spadly po kolizi s mosty či tramvajovým vedením přímo na mosty. O poraněných ptácích, kteří leží někde v keřích, zatím nevíme a možná se ani nedovíme," doplnila stanice. Zranit se kvůli ohňostrojům mohou prý také srny nebo zajíci sražené na silnicích.