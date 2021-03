Hejtmanka: Práci v nemocnicích nebudeme nařizovat proti vůli lékařů

Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) jednoznačně vyloučila, že by kraj striktně nařizoval ambulantním specialistům proti jejich vůli povinně pracovat v nemocnicích. To jim umožnilo ministerstvo zdravotnictví.

Pecková vysvětlila vstřícnost k odborným lékařům tím, že kraj bombardují telefonáty odborní lékaři, kteří by z různých důvodů nemohli v nemocnicích poskytovat odpovídající péči. A ta musí být na prvním místě.

Několik nemocnic ve středních Čechách už vyhlásilo stav hromadného postižení osob (HPO). "Do tohoto režimu přešlo už devět nemocnic," upřesnil radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík. Jsou to například Benešov, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav a Příbram.

Donutila je k tomu extrémně napjatá situace, kdy se na mnoha místech nedostávají lůžka pro pacienty a zdravotnický personál pracuje na hranici svých sil. Dostatek lůžek se nepodařilo zajistit ani poté, co kraj nechal minulý týden předělat na covidová dalších 30 % lůžek na jiných odděleních. "Byla okamžitě obsazena," konstatovala hejtmanka.

Teď se podle ní rýsuje možnost získat dalších 50 lůžek, kraj jedná o využití dalších zdravotnických zařízení. Jde například o léčebny dlouhodobě nemocných, ale také například o plicní sanatorium Na Pleši.

Hejtmanka Středočeského kraje doufá, že situace se nezhorší do té míry, že by bylo nutné využívat například také internáty nebo hotely, které jsou teď prázdné. "Neumím si představit, že by lidé leželi na nějakých mobilních lůžkách například v tělocvičnách. Uděláme všechno pro to, aby se to nestalo," zdůraznila Petra Pecková.

Středočeský kraj teď požádal Armádu ČR o další pomoc. Dosavadních 69 vojáků, kteří prozatím pomáhají na necovidových odděleních, už nestačí.

Ve středních Čechách je hospitalizováno 762 pacientů s covidem-19, z toho 110 má těžký průběh onemocnění. Na JIP leží 144 pacientů, 65 lidí musí být na umělé plicní ventilaci a 93 na mimotělním oběhu.

Očkování proti covidu-19 ve Středočeském kraji začalo v posledních dnech zrychlovat. Vakcínu podali zdravotníci už 77 754 lidem, z toho téměř polovina ji dostala v posledních dvou týdnech. V rizikové skupině lidí starších 80 let bylo očkováno 21 124 zájemců první dávkou, dalších 3075 lidí má za sebou i přeočkování.

