Zvrat v případu pádu dítěte z výletní lid. Děda udělal těžké rozhodnutí

Tragédie se stala v červenci roku 2019. Rodina se plavila na výletní lodi Freedom of The Seas. Dítě po asi padesátimetrovém pádu tvrdě přistálo na betonovém molu a zemřelo krátce po převozu do nemocnice.

"Pro Sama a jeho rodinu to bylo velmi náročné rozhodnutí. Na základě dohody o vině a trestu se můj klient vyhne vězení. Je to v nejlepším zájmu celé rodiny," uvedl pro CNN právník rodiny Anellových Michael Winkleman.



Zdrceni příbuzní přitom krátce po tragédii prohlásili, že příčinou neštěstí nebyla nešikovnost dědečka, ale fakt, že ve skleněné stěně na jednom místě chyběla výplň. Právník rodiny tehdy naznačil, že přepravní společnost Royal Carribean zřejmě zanedbala své povinnosti.

Dědeček, kterému museli lékaři po nešťastném incidentu, stejně jako matce a otci, dát sedativa, aby vůbec mohli spát, prý netušil, že před ním chybí okno. Nevěděl to nikdo, kdo stál v blízkosti.

Salvatore Anello s vnučkou chodíval na hokejové zápasy, během kterých se malá Chloe bavila boucháním do plexiskla na mantinelech. Totéž se jí starý muž snažil dopřát i na palubě výletní lodi – bohužel se ale přiblížil k nezasklenému oknu.