Šílené rituály: Dívky sexuálně ponižovaly, učitelky se jen smály

Nezvyklou imatrikulaci se sexuálním podtextem zažívaly dívky na internátu v Považské ulici v Košicích. Do pusy jim bylo stříkáno kondenzované mléko, či měly za úkol louhovat chlapcům čaj v rozkroku. Dělo se tak několik let po sobě a zaměstnanci o všem věděli. Některé aktivity měli prý sami na svědomí. Tamní ředitelka již v čele studentského zařízení nestojí. O kauze informoval portál Plus jeden deň.

Imatrikulovaným studentům a studentkám je běžně čtrnáct nebo patnáct let. Mladistvé dívky byly vítány na půdě internátu v Košicích velmi zvláštním způsobem. Součástí až příliš vřelého přivítání byly i hry, které mají zjevný sexuální podtext. Podle bývalých ale i současných studentek nejsou zvrhlé hrátky žádnou horkou novinkou. Na to, co se na intru děje léta, upozornila matka jedné ze studentek.



Imatrikulačního večera se účastnili i chlapci z nedalekého chlapeckého internátu Komenského. Ti dívkám při „veselých“ hrách stříkali kondenzované mléko do pusy. Dále si pak chlapci lehli na podlahu a rozkročili nohy. Dívky jim následně obkreslovaly tělo fixou, louhovaly čaj v rozkroku nebo rozepínaly pásek jen ústy.







Výjimkou nebylo ani čištění zubů. To měli na starost chlapci, kteří kartáček strkali do úst dívkám. Místo pasty však byly používány nechutné kombinace jako třeba piškoty se slepičím bujónem a tekutou čokoládou. Přípitek pak tvořila malinovka s vejci.



Za nejhorší večer v životě to považuje studentka Jana a přiznává, že některé dívky to nezvládly a z nechutných kombinací se zkrátka pozvracely. "Dvě nebo tři to nevydržely a pozvracely se přímo na místě. Vychovatelky nepověděly ani slovo," uvedla Jana pro portál Plus jeden deň, který o kauze informoval jako první.



Imatrikulace začala vždy stejně. "Nakreslili nám na tvář fousy a řekli nám, že je musíme mít celý den na tváři. Zní to směšně, ale starší žačky to kontrolovaly," pokračuje.







"Na imatrikulaci jsme museli přijít v pyžamu, jinak hrozil trest. Předtím, než jsme vstoupily do sálu, nám natupírovali vlasy, nalakovali je a posypali moukou," dodala Jana pro Plus jeden deň.



Po skandálu přišla o místo ředitelka Dana R., které funkční období skončilo už na konci června. Košický hejtman Rastislav Trka její znovuzvolení nepodpořil. Místo ní nastoupila Ivana Balejová.



"Pověřená ředitelka má za úkol prověřit podíl viny konkrétních lidí a vyvodit z toho důsledky," prohlásil dle zmiňovaného portálu Trka. Na základě výsledků vyšetřování Státní školní inspekce byly imatrikulace pozastaveny.