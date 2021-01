Zvrhlík si k ženě nejdřív přisedl, pak ji měl osahávat. Policisté po něm pátrají

K incidentu došlo podle policie ve středu 20. ledna kolem osmé hodiny večer u běžeckého oválu v pražských Letenských sadech. Muž, po kterém kriminalisté pátrají, si měl k ženě přisednout na lavičku.

"Navenek tak mohli působit jako pár. Následně mezi nimi mělo dojít k verbálnímu a k fyzickému konfliktu. Při incidentu muž ženu osahával na intimních partiích a pokusil se ji svléct," popsala policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

K nejhoršímu nedošlo zřejmě jen díky ženině duchapřítomnosti. Dotěrovi se totiž dle policie měla bránit a poté, co se jí ho podařilo zasáhnout do rozkroku, z místa utekla. Mužům zákona údajného zvrhlíka popsala jako muže kolem 30 let.

Má mít hnědé oči i vlasy a na tváři mírné strniště. Mluvil prý plynule česky. Vysoký je dle ženiny výpovědi kolem 180 cm, hubené postavy. Na sobě prý měl černou bundu, černou mikinu s kapucí a tmavě modré jeansy. Na nohou měl mít černé tenisky a na ruce stříbrné hodinky.

"Dále si poškozená všimla, že podezřelý měl na hřbetu ruky vytetovaný obrázek (znaky nebo tribal) a výrazně voněl voňavkou Dior – Sauvage," upřesnila Siřišťová. Na základě informací od napadené ženy sestavili policisté identikit možného pachatele.

Podle kriminalistů mohl muž při odchodu z místa mírně vrávorat a na krku mohl mít viditelné poranění. Zároveň dodávají, že se jedná pouze o ojedinělý skutek, ne o "sérii obtěžování žen", jak uvádějí některé spekulace na sociálních sítích.

"Prosíme případné očité svědky, kteří se v inkriminovaný čas pohybovali v Letenských sadech, aby se neprodleně ozvali na linku 158," vybízí muži zákona občany.