Rodičovská v ohrožení? Zvýšení příspěvků od ledna není definitivní!

"Třetího prosince bude návrh projednávat Senátní sociální výbor a 4. prosince ho bude projednávat plénum Senátu. Plénum Senátu může udělat dvě věci – může návrh schválit, pak by šel na podpis k prezidentovi, který je připravený to podepsat, abychom to všechno stihli ideálně v tomto roce," vysvětlil schvalovací proces mluvčí Matouš Hruška z Ministerstva práce a sociálních věcí.

"Pokud se Senát ovšem rozhodne, že by chtěl nějaké pozměňovací návrhy, nebo návrh odmítnout, což se ale neočeká, a tento návrh by byl odhlasován, tak potom putuje návrh rodičovského příspěvku zpět do poslanecké sněmovny," vysvětlil schvalovací proces mluvčí.

"Poslanecká sněmovna pak může návrh schválit v původním znění – tedy tak, jak je navržený teď, nebo může přijmout senátní verzi. V Poslanecké sněmovně v podstatě všechny parlamentní strany vyjádřily podporu zvýšení rodičovského příspěvku, takže je téměř nemožné, že by rodičovský příspěvek v žádné nové podobně nebyl," dodal mluvčí.

Celková výše rodičovského příspěvku se má od 1. 1. 2020 zvýšit na 300 000 korun. Navýšení má platit pro rodiče, kteří čerpají aktivně rodičovský příspěvek na dítě mladší čtyř let k 1. 1. 2020 a pro rodiče, kteří začnou čerpat rodičovský příspěvek kdykoli od 1. 1. 2020.

Měsíční limit pro umístění dětí do 2 let v předškolní péči se má zvýší od 1. 1. 2020 na 92 hodin. Máte-li dítě do 2 let, můžete ho umístit do jeslí nebo dětské skupiny na 92 hodin měsíčně a nepřijdete o rodičovský příspěvek. Docházka dítěte staršího dvou let se nesleduje. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto vydalo manuál pro rodiče, aby předešlo zmatkům.