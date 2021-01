Zvyšte nemocenskou a lidé se jí přestanou vyhýbat, apeluje Středula

Vláda by podle Středuly měla výši nemocenské upravit takovým způsobem, aby se jí lidé přestali kvůli obavám z citelného úbytku peněz vyhýbat. "Je nutné podpořit také zaměstnance a jejich rodiny. Současný stav, kdy přicházejí o velké finanční částky v době nemoci, karanténě apod. je nutné změnit. Nedělit zaměstnance na covid pozitivní či ne. Jiné země se chovají mnohem vstřícněji," napsal šéf konfederace odborových svazů na svůj twitter.

Připojil analýzu, která dokazuje, že v řadě zemí vypadá nemocenská docela jinak než v Česku. Zatímco u nás se výše nemocenské dle analýzy reálně pohybuje mezi 45 až 55 % hrubé mzdy, mezi zeměmi OECD je to v průměru 70 až 80 %. Obyvatelé některých zemí dokonce pobírají nemocenskou ve výši 100 % platu, například Rakouska, Islandu, Lucemburska nebo Německa.

Velká Británie svým občanům, které mají nižší příjmy, nabízí 500 liber v případě, že mají pozitivní test na covid a nemohou pracovat z domova. Podobnou podporu mají lidé také v Austrálii, Hong Kongu nebo na Novém Zélandu. Ve Spojených státech v rámci tzv. sick leave plně hradí prvních 14, kdy zaměstnanci kvůli nemoci nemohou do práce.

"Otázka také zní, zda máme nějaký jiný nástroj na omezení šíření nákazy a zda to právě není ta cesta, kterou vláda celou dobu pandemie nesledovala, nebo nechtěla sledovat. Omezení doby poskytování může případné náklady regulovat," doplnil Středula na dotaz uživatelů na sociálních sítích, na kolik by zvýšení nemocenské stát přišlo.

S tím, že by se nemocenská měla zvýšit, souhlasí i bývalý předseda vlády Mirek Topolánek. "Místo, aby Jana Maláčová prosadila administrativně nejjednodušší nástroj pro zamezení propadů příjmů v povinné karanténě či izolaci, t. nemocenská 10 dnů ve výši 100 % příjmů vyplácená všem, cílí pouze na své voliče – lidi pod úrovní průměrné mzdy. A u toho se tváří jak spasitelka," nešetřil na sociální síti ministryně práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD).

O navýšení nemocenské alespoň na 80 % usiluje také místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Jde podle ní o účinný nástroj, jak motivovat lidi, aby chodili na testy a řádně dodržovali karanténu.

