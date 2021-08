TN LIVE se tentokrát vydalo do Skandinávie - konkrétně Norska. Jak to tam nyní vypadá, co se týká koronaviru, jaká jídla jíst a co tam navštívit, řekli zakladatel portálu Norge.cz Michal Holý a Čech žijící 13 let v Norsku Jindřich Kania.