Jednání zemí Visegrádské čtyřky

Premiér Andrej Babiš (ANO) odjel na jednání zemí V4 do slovinské Lublaně. Tématy jsou priority maďarského předsednictví V4 či rozšíření EU o balkánské státy. Také se hodně probírá kontroverzní maďarský zákon, který zakazuje šíření materiálů zobrazujících homosexualitu či změnu pohlaví osobami mladšími 18 let. Jak se na tento zákon dívají europoslanci Mikuláš Peksa (Piráti) a Jiří Pospíšil (TOP 09)? A co říkají na postoj Andreje Babiše, který tento zákon hájí?